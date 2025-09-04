OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    08:37, 04 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда яқин уч кун ичида кучли ёмғир ёғиши кутилмоқда

    ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК Қозоғистонда яқин уч кунлик об-ҳаво прогнозини эълон қилди, дея хабар беради Kazinform.

    об-ҳаво
    Фото: Казгидромет

    Синоптикларнинг маълумотларига кўра, атмосферанинг фронтал қисмлари Қозоғистоннинг аксарият қисмида беқарор об-ҳаво шароитини келтириб чиқаради, ёмғир ёғиб, момақалдироқ бўлиши кутилмоқда.

    — 4—5 сентябрь кунлари ғарбда, 5-6 сентябрда республиканинг шимоли-ғарбида кучли ёмғир ва дўл ёғиши, шамол тезлиги кучайиши кутилмоқда. Жануб, жануби-шарқ, марказда, 5-6 август кунлари республика шарқида антициклон таъсирида ёғингарчиликсиз об-ҳаво кутилмоқда. Республика бўйлаб кучли шамол бўлиши, кечаси ва эрталаб республиканинг шимолий ярмида туман тушиши мумкин, — дейилади хабарда.

    Қазгидрометнинг хабар беришича, шарқда, 5 сентябрда шимоли-шарқда, 4-5 сентябрда республика марказида кечаси термометр 2-10 даражагача пасайиб, 2 даражагача совуқ бўлади.

    Ғарбий вилоятларда ҳаво ҳарорати кундузи 18-33 даража илиқдан 15-27 даражагача пасаяди; шимолий ҳудудларда 17-28 даражадан 25-30 даражагача; Қозоғистон марказида 20-32 даражадан 25-35 даражагача кўтарилиши; мамлакат шарқида асосий ҳарорат фонида 12-25 даража иссиқ; жанубда ҳаво ҳарорати 30-35 дан 33-38 даражагача, Қозоғистон жануби-шарқида 22-30 даражагача, тоғли ҳудудларда 28-33 даражагача ўзгариши кутилмоқда.

    Теглар:
    Об-ҳаво Қазгидромет
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!