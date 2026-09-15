Қозоғистонда яқин кунларда қандай об-ҳаво кутилмоқда
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда 16-17 сентябрь кунлари ёмғир, момақалдироқ ва кучли шамол ва беқарор об-ҳаво кузатилиши кутилмоқда, деб хабар беради Kazinform «Қазгидромет» РДКга таяниб.
Шимоли-ғарбий циклон ва атмосфера фронтлари таъсирида мамлакатнинг айрим шимолий ва шарқий ҳудудларида, шунингдек, жануби-шарқнинг тоғли ҳудудларида об-ҳаво беқарор бўлади: ёмғир ёғади, айрим жойларда момақалдироқ бўлиши ва кучли шамол эсиши кутилмоқда.
16 сентябрдан бошлаб ғарб циклон таъсирида мамлакатнинг ғарбий ҳудудларида ёғингарчилик ва шамолнинг кучайиши прогноз қилиняпти. 17 сентябрда айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва дўл ёғиши эҳтимоли бор.
Республиканинг қолган ҳудудларида антициклон таъсирида асосан қуруқ об-ҳаво сақланиб қолади, ҳаво ҳарорати аста-секин кўтарила бошлайди.
Кундузги вақтда Қозоғистоннинг шимоли ва марказида ҳаво ҳарорати босқичма-босқич +20…+27 °С гача кўтарилади.
Айни пайтда республика ғарбида, шарқида ва жануби-шарқида ҳаво ҳарорати пасайиши кутилмоқда: ғарбда +19…+30 °С, шарқда +18…+25 °С, жануби-шарқда +22…+28 °С кутиляпти.