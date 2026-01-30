Қозоғистонда волонтёрлар сони 300 мингга етди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон "Мен волонтёр бўламан, жамоат ишларини қиламан" деган ҳар бир фуқарони қўллаб-қувватлайди. Бу ҳақда Давлат раҳбари Волонтёрлар форумида айтди.
“Ҳозирда мамлакатимизда 1 та миллий ва 20 та минтақавий фронт-офислар муваффақиятли фаолият юритмоқда. Кўнгиллилар сони ҳам ортиб бормоқда. 2020 йилда Қозоғистонда 50 минг кўнгилли бор эди. Ҳозирда уларнинг сони 300 минг кишига етди. Мамлакат учун фойдали иш билан шуғулланувчи ташкилотлар сони қарийб тўрт баравар кўпайди ва 800 дан ошди.
Ҳозирда кўнгиллиларимиз экология, таълим, маданият ва бошқа соҳаларда муҳим ташаббусларни амалга оширмоқдалар. Улар орасида "Жас ағаш", "Эко- бақылау", "Білім волонтерлері" лойиҳаларини алоҳида таъкидлаш мумкин. Бундай тадбирларда 100 мингга яқин кўнгилли иштирок этди. Ҳар бир ташаббус мамлакат ва жамият учун катта фойда келтиради.
Мен сизлар каби ижодкор ёшларга катта умид боғлайман.
Биз ҳаммамиз бир мамлакатга айландик ва катта ишларга эришдик. Ҳозир тўхтаб қолмаслик, балки фақат олдинга силжиш учун замон билан ҳамнафас бўлиш жуда муҳимдир. Шунинг учун мен кўнгиллилар ҳаракатини ривожлантириш билан боғлиқ бир нечта долзарб вазифаларга тўхталиб ўтаман”, - деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Давлат раҳбари кўнгиллилар учун рақамли паспорт яратиш таклифини қўллаб-қувватлади.
“Волонтёрлик фаолиятида янги технологиялардан кенг фойдаланиш керак. Мен Мурожаатимда Қозоғистон уч йил ичида тўлиқ рақамли мамлакатга айланиши керак деган вазифани қўйдим. Бунга мувофиқ аниқ ишлар амалга оширилмоқда.
Илғор технологик усуллар, хусусан, сунъий интеллект тизимлари мамлакат ҳаётининг барча соҳаларига жорий этилмоқда. Кўнгиллилар ҳаракати ҳам бу ишдан четда қолмаслиги керак.
Мен волонтёрлар учун рақамли паспорт яратиш таклифини тўлиқ қўллаб-қувватлайман”, - деди Президент кейин.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Волонтёрлар форумида нутқ сўзлагани ҳақида хабар берган эдик.