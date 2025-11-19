Қозоғистонда уй-жой нархининг ошишига нима таъсир қилди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда жорий йил октябрь ойи якунларига кўра, товар ва хизматлар нархи 12,6 фоизга ошди. 2025 йилда инфляцион жараёнларнинг тезлашиши нафақат Қозоғистонда, балки жаҳон иқтисодиётида ҳам кузатилмоқда.
Еnergyprom.kz маълумотларига кўра, иқтисодиётдаги умумий нархларнинг ошиши уй-жой бозорига ҳам таъсир кўрсатиб, унинг нархи ошишига сабаб бўлган.
Келинг, ушбу сегментга батафсил тўхталиб ўтамиз. 2025 йил октябрь ойида янги хонадонларнинг нархи (янги қурилган турар-жой биноларида) 13,1 фоизга, иккиламчи бозордаги нархлар эса 11,6 фоизга ошди. Бироқ, бу кўрсаткичлар фақат ўртача қийматлар бўлиб, улар ҳудудлардаги ҳақиқий вазиятни тўлиқ акс эттирмайди, чунки ҳар бир шаҳарда вазият бошқача.
Масалан, янги уй-жой нархлари энг кўп Павлодар (24,2 фоизга), Қонаев (17,8 фоизга), Алмати (16,2 фоизга), Чимкент (15,5 фоизга), Қизилўрда (15,3 фоизга) ва Астана (13,7 фоизга)да ошди. Ушбу олтита шаҳарда нархларнинг ўсиши республика бўйича ўртача даражадан ошди. Қолган ўн тўртта шаҳарда динамика бироз секинроқ бўлган ва улардан олтитасида ўсиш 5 фоиздан ошмаган.
Иккиламчи бозорда ҳам худди шундай ҳолат кузатилмоқда. Олтита шаҳарда нархларнинг ўсиши ўртача даражадан юқори, қолган ўн тўрттасида эса пастроқ. Иккиламчи бозорда нархлар Алмати, Павлодар, Талдиқўрған, Ақтўбе, Туркистон ва Чимкент шаҳарларида энг қиммат. Нархларнинг энг секин ўсиши Қизилўрда, Қарағанди, Атирау, Ақтау ва Ўскемен шаҳарларида кузатилди.
“Жорий йилда уй-жой нархларининг ошишига бир қанча сабаблар бор ва улар асосан қонунчиликдаги ўзгаришлар билан боғлиқ. Бу ўзгаришлар иккиламчи бозордаги истеъмолчилар, ишлаб чиқувчилар ва сотувчиларнинг хатти-ҳаракатларига таъсир кўрсатди”, — дейилади Еnergyprom.kz хабарида.