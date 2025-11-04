Қозоғистонда ЎРВИ билан боғлиқ эпидемиологик вазият барқарор — вазирлик
ASTANА. Кazinform – 23-29 октябрь кунлари мамлакатда ўткир респиратор вирусли инфекцияларнинг 106 930 та ҳолати қайд этилди. Бу аввалги эпидемиологик мавсумнинг шу даврига нисбатан 1,5 фоизга кам, ўшанда 108 513 та ҳолат қайд этилган эди. Бу ҳақда ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлиги хабар берди.
Эпидемиологик мавсум бошидан бери, жорий йилнинг 1 сентябридан 29 октябригача ЎРВИнинг 1 128 140 та ҳолати қайд этилди, бу ҳам бир йил аввалгидан камроқ (1,2 марта).
Беморларнинг 66 фоизи 14 ёшгача бўлган болалар - 750 319 та ҳолат.
Мавсум бошидан бери А (H3N2) гриппининг 45 та ҳолати тасдиқланди, улардан 23 таси болаларда лабораторияда тасдиқланган. Шунингдек, грипп бўлмаган вируслар учун 1456 та лаборатория текшируви ўтказилди, 30 фоиз ҳолларда ижобий натижалар қайд этилди. Кўпинча риновирус (60 фоиз), парагрипп (14,4 фоиз) ва бокавирус (10,5 фоиз) аниқланган.
Мамлакат шифохоналарида 7222 та юқумли касалликлар учун ўринлар мавжуд бўлиб, уларнинг 39 фоизи ҳозирда фаолият юритмоқда. Даволаниш учун 2793 бемор, жумладан, 2433 нафари ўткир респиратор вирусли инфекциялар ва 360 нафари пневмония билан касалланган.
— Юқумли касалликлар бўлимларининг ортиқча юкланиши йўқ — касалланиш янада ошиши учун барча ҳудудларда ўринлар захираси етарли, — деб хабар берди Соғлиқни сақлаш вазирлиги.
Гриппга қарши эмлаш кампанияси доирасида аҳолининг заиф гуруҳлари учун 2,1 миллион дозада вакцина сотиб олинди, бу эса аҳолининг 11 фоизини ЖССТ томонидан тавсия этилган камида 10 фоиз даражасида қамраб олиш имконини беради. 29 октябрь ҳолатига кўра, 1 689 178 киши эмланди ва эмлаш давом этмоқда.
— Юқумли касалликлар бўлимларида ортиқча юкланиш йўқ — касалланиш янада ошиши мумкин бўлган тақдирда барча ҳудудларда ўринлар захираси етарли.
Дунёдаги эпидемиологик вазият
ЖССТ маълумотларига кўра, Европада грипп вируси фаоллиги ортиб бормоқда - олтита мамлакатда касаллик даражаси бошланғич даражадан ошиб кетди ва Испания ва Норвегияда эпидемиялар қайд этилган. Гриппнинг 129 та ҳолатидан 98 фоизи А типидаги вируслардир.
АҚШда вирус фаоллиги пастлигича қолмоқда, 38 ҳафта ичида 27 та грипп ҳолати қайд этилган. Осиё мамлакатларида (Қатар, Сингапур) А (H1N1)pdm09, A (H3N2) ва В типидаги грипп вирусларининг маҳаллий эпидемиялари қайд этилган.
Қозоғистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги эпидемиологик вазиятни кузатишда давом этмоқда ва фуқароларни, айниқса хавф гуруҳлари вакиллари - болалар, қариялар ва сурункали касалликларга чалинган одамларни ўз вақтида гриппга қарши эмлашга чақирмоқда.