Қозоғистонда тўртта янги сув омбори қурилади, еттитаси реконструкция қилинади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонда Ислом тараққиёт банки кўмагида тўртта янги сув омбори қурилади ва еттитаси реконструкция қилинади.
ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов Ислом тараққиёт банки президенти Муҳаммад Сулаймон Ал-Жассер билан учрашди. Учрашувда томонлар халқаро молия ташкилоти кўмагида Қозоғистонда амалга оширилаётган лойиҳаларнинг бориши ва келгусидаги ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилдилар.
Хусусан, Ислом тараққиёт банки билан ҳамкорликда амалга оширилаётган "Иқлимга чидамли сув ресурсларини ривожлантириш" лойиҳасининг биринчи босқичининг бориши кўриб чиқилди. Бугун барча ташкилий ишлар якунланди ва халқаро маслаҳатчилар аниқланди. Бундан ташқари, суғориш каналларини реконструкция қилишга қаратилган 88 та лойиҳа бўйича қурилиш-монтаж ишлари бошланди. Бундан ташқари, сув омборларини қуриш ва реконструкция қилиш учун пудратчи ташкилотларни танлаш тартиблари давом этмоқда.Умуман олганда, Ислом тараққиёт банки билан тузилган келишув доирасида 4 та янги сув омборини қуриш, 7 та мавжуд сув омборини реконструкция қилиш, шунингдек, умумий узунлиги 2,8 минг километр бўлган суғориш каналларини реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш бўйича 151 та лойиҳани амалга ошириш режалаштирилган.
— Вазирлик ва Ислом тараққиёт банки ўртасидаги яқин ва ўзаро манфаатли ҳамкорлик туфайли биз қисқа вақт ичида кенг кўламли ишларни амалга оширишга муваффақ бўлдик. Ишончим комилки, Давлат раҳбари ва Ҳукумат томонидан юклатилган барча вазифалар биргаликдаги саъй-ҳаракатлар туфайли тўлиқ амалга оширилади, — деди ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов.
Ўз навбатида, Ислом тараққиёт банки президенти Муҳаммад Сулаймон Ал-Жассер қўшма лойиҳаларнинг муваффақиятли амалга оширилишига ишонч билдирди ва Қозоғистоннинг сув инфратузилмасини ривожлантиришга қаратилган ташаббуслари Ислом тараққиёт банкининг бошқа ҳамкор мамлакатлари учун намуна бўла олишини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Хитой кадрлар тайёрлашни кучайтиради.