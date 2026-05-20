Қозоғистонда туризмга жалб этилган инвестициялар 1,2 трлн тенгедан ошди
ASTANA. Kazinform — Ўтган йил якунларига кўра, Қозоғистонда туризм соҳасининг асосий кўрсаткичлари ўсгани кузатилди. Бу ҳақда ҚР Туризм ва спорт вазирлиги Туризм индустрияси қўмитаси раиси вазифасини бажарувчи Нурбол Байжанов маълум қилди.
Унинг маълумотига кўра, меҳмонхоналарга жойлаштирилган ички сайёҳлар сони 8,6 млн кишини ташкил этиб, 2024 йилнинг мос даврига нисбатан 700 минг кишига ошган. Меҳмонхона хизматларидан фойдаланган хорижий сайёҳлар сони 1,4 млн нафарга етиб, 130 минг кишига кўпайган.
“Умуман олганда, турли туристик мақсадларда мамлакатимизга 15,7 млн хорижий фуқаро келди. Бу кўрсаткичга ишлаш ёки доимий яшаш учун келган фуқаролар кирмайди. Уларнинг орасида 11,1 млн киши хорижий сайёҳ сифатида таснифланади. Жойлаштириш объектларининг умумий даромади 350 млрд тенгедан ошди, ўсиш эса 50 млрд тенгедан ортиқни ташкил этди. Жойлаштириш объектлари сони 4 482 тага етди”, — деди спикер матбуот анжумани давомида.
Шунингдек, 2025 йилда туризм соҳасига жалб этилган инвестициялар ҳажми 2024 йилнинг мос даврига нисбатан 30 фоиздан ортиқ бўлиб, умумий сумма 1,256 трлн тенгени ташкил этди.