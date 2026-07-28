Қозоғистонда тамаки чекувчилар улуши 15 фоизгача камайди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонда тамаки ишлаб чиқариш ҳажмининг сезиларли даражада ошишига қарамай, чекувчилар улуши камайиб бормоқда, деб хабар беради Energyprom.kz веб-сайти.
Жорий йилнинг январь-июнь ойларида мамлакатда 14,2 миллиард сигара, черут, сигарилло, тамаки ва папирослар ишлаб чиқарилган. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 35,2 фоизга кўп.
Таққослаш учун, 2024 йилнинг дастлабки олти ойида ишлаб чиқариш ҳажми 7,6 миллиард донани ташкил этган бўлса, 2025 йилда 10,5 миллиард донага етди. 2016 йилнинг шу даврига нисбатан ишлаб чиқариш ҳажми 69 фоизга ошди.
2026 йилнинг январь-май ойларида Қозоғистон корхоналари сигарет ва папиросларга бўлган талабнинг 89,9 фоизини (ички бозорда сотиш ва экспортни ҳисобга олган ҳолда) таъминладилар. Бир йил олдин бу кўрсаткич 73,5 фоизни ташкил этган эди.
Бу даврда ишлаб чиқариш ҳажми 33,4 фоизга ўсиб, 11,2 миллиард донага етди, импорт эса 58,4 фоизга камайиб, 1,3 миллиард донани ташкил этди. Натижада, импорт қилинган маҳсулотларнинг улуши 26,5 фоиздан 10,1 фоизгача камайди.
Тамаки маҳсулотларининг асосий қисми экспорт қилинди. Январь-май ойларида 6,7 миллиард дона тамаки ва папирослар чет элга экспорт қилинди ва экспорт ҳажми йил давомида 3,7 баравар ошди. Шу билан бирга, ички бозорда савдо 39,9 фоизга камайиб, 5,8 миллиард донани ташкил этди.
Ишлаб чиқариш ҳажмининг ошишига қарамай, мамлакатда чекувчилар улуши камайиб бормоқда. 2026 йилда 15 ёшдан ошган қозоғистонликларнинг 15,1 фоизи чекиши маълум бўлди. Бу кўрсаткич 2025 йилда — 17,5%, 2024 йилда — 20,7% ва 2023 йилда 19,4% ни ташкил этди.
Электрон сигаретлардан фойдаланувчиларнинг улуши бир йилда 0,5% дан 0,4% гача камайди. IQOS ва glo каби иситиш тизимларидан фойдаланувчиларнинг улуши 1,2% дан 0,9% гача камайди.
Ушбу маълумотлар Қозоғистоннинг барча ҳудудларидаги 12 минг хонадонни қамраб олган намунавий сўровнома натижасида олинган. Тадқиқот давомида ҳар бир хонадондан 15 ёшдан ошган битта киши сўровномада иштирок этди.
2026 йилда эркакларнинг 30,5% ва аёлларнинг 4,9% сигарет чеккан. Бир йил олдин бу кўрсаткич мос равишда 34% ва 5% ни, 2024 йилда эса 39,8% ва 7,6% ни ташкил этган.
2026 йилда эркакларнинг 0,5% ва аёлларнинг 0,3% электрон сигаретлардан фойдаланган. Эркакларнинг 1,3% ва аёлларнинг 0,6% IQOS ва glo каби қиздириш тизимларидан фойдаланган. Бу кўрсаткичлар ҳам ўтган йилга нисбатан пасайган.
Эслатиб ўтамиз, тамаки чекиш 16 турдаги саратонни келтириб чиқариши мумкин.