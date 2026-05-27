Қозоғистонда талабалар сони маълум бўлди
ASTANA. Kazinform — Ҳозирда Қозоғистонда 122 та олий таълим муассасаси фаолият юритмоқда. Талабалар сони ҳам 700 мингдан ошди.
Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида ҚР Фан ва олий таълим вазири Саясат Нурбек маълум қилди. Вазирнинг сўзларига кўра, олий таълим муассасаларининг тузилмаси қуйидагича: 12 та миллий университет, 30 та давлат, 1 та халқаро, 11 та акциядорлик, 1 та автоном таълим ташкилоти, 15 та нофуқаролик ва 52 та хусусий таълим муассасаси.
Талабалар контингенти ҳам 724 мингдан ошади. Улардан 658 минг нафари бакалавр даражасида, 40 мингга яқини магистратура даражасида ва 9 мингга яқини докторантура даражасида таҳсил олмоқда. Бундан ташқари, 16 мингдан ортиқ талаба амалиёт ва резидентура даражасида таҳсил олмоқда. Хорижий талабалар сони 35 мингдан ошади.
Маърузачининг сўзларига кўра, олий таълим тизимини халқаролаштириш бўйича ишлар олиб борилмоқда. Ҳозирда мамлакатимизда 32 та хорижий университет фаолият юритмоқда. Улар орасида филиаллар, стратегик ҳамкорлик ва Лу Бань устахоналари мавжуд.
“Булар - АҚШ, Буюк Британия, Хитой, Жанубий Корея, Франция, Германия ва бошқа мамлакатлар университетлари. Ушбу лойиҳалардаги талабалар контингенти тахминан 12 минг кишини ташкил этади. Улар орасида 700 га яқин хорижий талабалар бор”, — деди вазир.
Шунингдек, у университетларда ёзги имтиҳон сессияси якунланаётганини таъкидлади.
“Бу йил университетларни тахминан 193 минг мутахассис битиради. Бу сўнгги йиллардаги энг йирик битирувлардан бири. Битирувчиларнинг якуний сертификати 20 июнга қадар ўтказилади ва диплом топшириш маросими 10 июлга қадар якунланиши режалаштирилган”, — дея қўшимча қилди у.