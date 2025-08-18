Қозоғистонда тадбиркорлар учун нима соддалаштирилган
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон тадбиркорлик фаолияти соҳасида янги тартибга солиш сиёсатини босқичма-босқич амалга оширишни давом эттирмоқда. Тадбиркорлар учун нима ўзгарди - назорат юкини камайтиришдан лицензиялашни соддалаштиришгача - Kazinform мақоласида.
2021 йилдан бошлаб мамлакатда бизнес муҳитига салбий таъсир кўрсатувчи талабларни камайтиришга қаратилган «1 in 2 out» тамойили ва “тартибга солувчи гильотин” усули жорий этилмоқда.
Ҳаддан ташқари талабларни бекор қилиш
2024 йил 6 апрелда “Тадбиркорлик фаолиятини юритиш тўғрисида”ги қонун қабул қилиниб, давлат назорати такомиллаштирилди ва 10 мингдан ортиқ ортиқча талаблар бекор қилинди.
Назорат юкини камайтириш
Бош прокуратура маълумотларига кўра, 2024 йилда бизнес зиммасига тушадиган назорат юки 2019 йилга нисбатан 58 фоизга камайди.
"Прокурор фильтри"
2024 йил 30 декабрда “Биржа савдоси ва тадбиркорлик тўғрисида”ги қонун билан янги механизм жорий этилган эди. Эндиликда ҳар қандай чекловчи ва тақиқловчи чоралар прокуратура билан келишилиши керак.
Лицензиялашни соддалаштириш
Йил охирига қадар тадбиркорлик субъектларига турли лицензия ва рухсатномалар олиш учун қўйиладиган малака талаблари қайта кўриб чиқилади, уларни бериш муддатлари ва тартиблари оптималлаштирилади.
Камроқ ҳисобот
Корхоналар айрим ҳисоботларни топширишдан озод қилинган. 58 та йўналишдаги 381 та ахборот воситаларининг 49 фоизи оптималлаштирилган ва 37 фоизи автоматлаштирилган.
Натижада кичик ва ўрта бизнес субъектлари сони 4,7 фоизга — 96 209 тага ошиб, 2 125 003 тага етди. Иқтисодиётда кичик ва ўрта бизнеснинг улуши 38,6 фоизгача ошди. Ишлаб чиқариш ҳажми 18,7 триллион тенгени (+ 11,4%) ташкил этди.