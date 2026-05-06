Қозоғистонда спорт мусобақаларида иштирок этиш учун ёш чегаралари маълум бўлди
ASTANA. Kazinform – Спорт мусобақаларида иштирок этиш учун минимал ёш белгиланди.
Қозоғистонда 4-17 ёшдаги 5,1 миллиондан ортиқ болалар ва ўсмирлар мунтазам равишда спорт билан шуғулланадилар. Мусобақалар спорт машғулотларининг муҳим қисми бўлиб, маълум жисмоний ва руҳий ҳаракатларни ўз ичига олади.
Шу муносабат билан, 2023 йил июль ойида спорт мусобақаларида иштирок этиш учун минимал ёш чегараси тасдиқланди. Ушбу чора болаларнинг соғлиғини ҳимоя қилиш ва эрта ёшда жароҳатлар хавфини камайтиришга қаратилган.
Ёш чегаралари спорт федерацияларининг тавсиялари асосида, Соғлиқни сақлаш вазирлиги билан келишилган ҳолда ва халқаро стандартларга мувофиқ белгиланди. Ушбу талаблар фақат мусобақаларда иштирок этишга тааллуқлидир ва болаларни спорт мактаблари, клублари ва спорт захираларини тайёрлайдиган муассасаларга қабул қилиш бўйича чекловларни ўз ичига олмайди.