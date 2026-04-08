Қозоғистонда соғлом турмуш тарзига амал қилиш жадал ривожланмоқда
ASTANА. Кazinform — 7 апрель куни Қозоғистон Жаҳон соғлиқни сақлаш кунини нишонлайди. Бу кун ёшликдан соғлом одатларни шакллантириш, касалликларнинг олдини олиш ва фаол турмуш тарзининг аҳамиятига бағишланган. Бу ҳақда вазирликнинг матбуот хизмати хабар берди.
Миллий тадқиқотларга кўра, кунига камида 400 грамм мева ва сабзавот истеъмол қиладиган фуқароларнинг улуши 2015 йилдаги 34,3% дан 2024 йилда 41,7% гача ошди.
Соғлиқни сақлаш вазирлигининг маълумотларига кўра, бу аҳоли орасида соғлом овқатланиш одатларининг аста-секин шаклланиши ва овқатланиш масалаларига онгли ёндашувнинг кучайганидан далолат беради.
Хавфли миқдорда спиртли ичимликлар истеъмол қилиш даражаси сезиларли даражада пасаймоқда. Агар 2015 йилда бу кўрсаткич 4,1% ни ташкил этган бўлса, 2024 йилда у 1,6% гача пасайган.
Шу билан бирга, аҳолининг жисмоний фаоллиги ортиб бормоқда. Ҳафтада камида 150 дақиқа ўртача ёки кучли жисмоний фаоллик билан шуғулланадиган катталар улуши 2021 йилдаги 18,8% дан 2024 йилда 30,4% гача ошди.
Жамоат саломатлигини мустаҳкамлаш ва хавф омилларини камайтириш мақсадида, 2025 йил 1 январдан бошлаб Қозоғистонда энергетик ичимликлар сотишда ёш чекловлари жорий этилди — уларни 21 ёшгача бўлган шахсларга сотиш тақиқланади.
Сотув қоидаларини бузганлик учун маъмурий жавобгарлик ҳам кўзда тутилган.
Бундан ташқари, энергетик ичимликлар учун акциз сиёсати жорий этилади. Акциз ставкалари 2030 йилга бориб босқичма-босқич 240 тенгегача оширилади.
Ушбу чоралар, айниқса ёшлар орасида соғлиқ учун зарарли бўлган маҳсулотлар истеъмолини камайтиришга қаратилган.
— Қозоғистон Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг Семизликка қарши курашни тезлаштириш бўйича глобал режасига қўшилди. Бу тўғри овқатланишни тарғиб қилиш ва юқумли бўлмаган касалликларнинг олдини олиш бўйича тармоқлараро чораларни кучайтириш имконини беради, — дейилади хабарда.
Соғлиқни сақлаш вазирлиги соғлиқни сақлаш маданиятини шакллантириш, хавф омилларини камайтириш ва аҳолининг ҳаёт сифатини яхшилаш бўйича тизимли ишларни давом эттиради.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда 2026 йилда электрон соғлиқни сақлаш паспортлари фуқароларга тўлиқ тақдим этилади.