Қозоғистонда SIM-карта олиш талаблари кучайтирилди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда SIM-карталар учун янги талаблар кучга кирди. Бундан буён телефон рақами биометрик текширувдан ўтмагунча ишламайди. Бу ҳақда Jibek joly телеканалининг янгиликлар хизматида маълум қилди.
Ҳар бир SIM-карта аниқ бир шахсга рўйхатдан ўтказилиши керак. Алоқа картасини аввалги каби дўкондан харид қилиш мумкин.
Бироқ уни фаоллаштириш учун юзни аниқлаш орқали рўйхатдан ўтишингиз керак.
Смартфонга эга бўлганлар буни оператор иловаси орқали амалга оширишлари мумкин. Интернетга эга бўлмаганлар ёки тугмачали телефонга эга бўлганлар эса алоқа марказида рўйхатдан ўтишлари керак.
Янги қоидаларга кўра, битта киши максимал 10 та SIM-карта олиши мумкин.
Ушбу ўзгариш интернетдаги фирибгарликни камайтириш учун жорий этилди. Яқинда фирибгарлар кўпинча рўйхатдан ўтмаган рақамлардан фойдаланган.