10:11, 06 Январь 2026 | GMT +5
Қозоғистонда сигарет нархи ўзгарди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда сигаретларнинг минимал чакана нархлари 50 тенгега ошди, деб хабар беради Кazinform.
Ўзгаришлар Қозоғистон Республикаси Молия вазирининг 2022 йил 22 февралдаги 196-сонли "Фильтрли, фильтрсиз сигаретлар, папирослар, сигаралар ва қиздириладиган тамаки маҳсулотлари учун минимал чакана нархларни белгилаш тўғрисида"ги буйруғига киритиш учун тақдим этилган.
Ҳужжатга кўра, 2026 йил 1 январдан бошлаб фильтрли ва фильтрсиз сигаретлар, папирослар, сигаралар, шунингдек, қиздириладиган тамаки маҳсулотлари учун 20 та сигарет қутиси учун минимал чакана нарх 970 тенге миқдорида белгиланган.
Таъкидлаш жоизки, 2025 йил июль ойидан йил охиригача сигаретларнинг минимал нархи 920 тенгени ташкил этган.