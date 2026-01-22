OZ
    Қозоғистонда сейсмик хавфни камайтириш бўйича янги талаблар жорий этилмоқда

    ASTANA. Kazinform – ҚР Саноат ва қурилиш вазирлиги мамлакатда сейсмик хавфни камайтириш бўйича янги талаблар жорий этилаётганини маълум қилди, деб хабар беради Kazinform.

    Новые требования по снижению сейсмических рисков вводят в Казахстане
    Фото: Минпромышленности

    Қуйидаги сейсмик хавфсизлик чоралари белгиланмоқда:

    • лойиҳалашда сейсмик изоляция тизимларидан фойдаланиш;
    • қурилишнинг барча босқичларида сейсмик хавф ва хатарларини баҳолаш;
    • конструктив тизимларни мажбурий сейсмик синовдан ўтказиш;
    • сейсмик хавфли ҳудудлардаги турар-жой ва жамоат биноларини сертификатлаш;
    • I даражали объектларда сейсмик мониторинг станцияларини ўрнатиш;
    • сейсмик омиллар ва сейсмик микрозонировка маълумотларини ҳисобга олган ҳолда энг хавфсиз қурилиш майдончаларини танлаш.

    Аввалроқ Қозоғистон сейсмик хавфли ва тоғолди зоналарида қурилиш назоратини кучайтириши ҳақида хабар берилган эди.

