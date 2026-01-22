14:42, 22 Январь 2026 | GMT +5
Қозоғистонда сейсмик хавфни камайтириш бўйича янги талаблар жорий этилмоқда
ASTANA. Kazinform – ҚР Саноат ва қурилиш вазирлиги мамлакатда сейсмик хавфни камайтириш бўйича янги талаблар жорий этилаётганини маълум қилди, деб хабар беради Kazinform.
Қуйидаги сейсмик хавфсизлик чоралари белгиланмоқда:
- лойиҳалашда сейсмик изоляция тизимларидан фойдаланиш;
- қурилишнинг барча босқичларида сейсмик хавф ва хатарларини баҳолаш;
- конструктив тизимларни мажбурий сейсмик синовдан ўтказиш;
- сейсмик хавфли ҳудудлардаги турар-жой ва жамоат биноларини сертификатлаш;
- I даражали объектларда сейсмик мониторинг станцияларини ўрнатиш;
- сейсмик омиллар ва сейсмик микрозонировка маълумотларини ҳисобга олган ҳолда энг хавфсиз қурилиш майдончаларини танлаш.
Аввалроқ Қозоғистон сейсмик хавфли ва тоғолди зоналарида қурилиш назоратини кучайтириши ҳақида хабар берилган эди.