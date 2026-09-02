Қозоғистонда сентябрь ойининг биринчи ўн кунлиги ўрталаридан ёз иссиғи қайтиб келади
ASTANA. Kazinform - Сентябрь Қозоғистонда қарама-қарши об-ҳаво билан бошланади: мамлакатнинг ғарбий ва жанубий ҳудудларида ёзги иссиқ сақланиб қолади, шимолий, марказий ва шарқий ҳудудларда эса совуқ тушиши, ёғингарчилик ва ҳатто ёмғирнинг қорга айланиши кутилмоқда, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири «Қазгидромет» РДК маълумотларига таяниб.
Синоптикларнинг маълумотига кўра, сентябрь ойида Қозоғистон ҳудудида ҳавонинг ўртача ойлик ҳарорати август ойига нисбатан аста-секин 5-7 даражага пасаяди.
Ой бошида мамлакатнинг ғарбида ва жанубида ёздагидек иссиқ об-ҳаво сақланиб қолади. Айни пайтда шимолда, марказда ва шарқда кузги об-ҳавога ўхшаш об-ҳаво кузатилади. Бу ҳудудларда ёғингарчилик, кучли шамол, айрим жойларда эса ёмғирнинг қорга айланиши эҳтимоли бор.
Бироқ биринчи ўн кунлик ўрталариданоқ Қозоғистоннинг катта қисмида асосан қуруқ об-ҳаво бўлади ва ҳаво ҳарорати сезиларли даражада кўтарилади.
Мамлакатнинг ғарбий, шимоли-ғарбий ва жануби-ғарбий ҳудудларида кундузи термометрлар +25…+35°C гача кўтарилади.
Шимолда, шимоли-ғарбий ҳудудларда, жумладан Қостанай вилоятида, шунингдек, марказда ва шарқда кечаси ҳарорат 0…+8°C дан +8…+15°C гача ўзгариб туради. Тупроқ юзасида 1-3 даражагача совуқ тушиши мумкин. Кундузи ҳаво ҳарорати +10…+18°C дан +22…+30°C гача кўтарилиши кутилмоқда.
Мамлакат жанубида асосий ҳарорат кечаси +13…+20°C, кундузи +25…+35°C ни ташкил этади. Жануби-шарқда кечаси +10…+18°C, кундузи эса ҳарорат +20…+28°C дан +25…+33°C гача кўтарилиши прогноз қилинмоқда.
Биринчи ўн кунликнинг иккинчи ярмида об-ҳаво яна ўзгаради. Навбатдаги шимоли-ғарбий циклон билан дастлаб ғарб ва шимоли-ғарбда, кейин эса Қозоғистоннинг қолган ҳудудларида ёғингарчилик ва шамолнинг кучайиши кутилмоқда. Иссиқ пасая бошлайди.
Сентябрь ойининг иккинчи ва учинчи ўн кунликларида синоптиклар ҳароратнинг сезиларли даражада ўзгариб туришини, айрим жойларда эса совуқ тушишини прогноз қилмоқда.
Ғарбий ва шимоли-ғарбий ҳудудларда кечаси ҳарорат 0…+5°C дан +11…+16°C гача ўзгаради, тупроқ юзасида 3 даражагача совуқ тушиши мумкин. Кундузи эса ҳарорат +27…+35°C дан +12…+22°C гача ўзгаради.
Мамлакатнинг шимолида, марказида ва шарқида кечаси 0…+5°C дан +5…+13°C гача ҳарорат кутилмоқда, тупроқ юзасида 3 даражагача совуқ тушиши мумкин. Кундузги ҳарорат +20…+30°C дан +8…+17°C гача ўзгариб туради.
Қозоғистоннинг жанубий ярмида кечаси ҳарорат +2…+10°C дан +12…+17°C гача бўлиши прогноз қилинмоқда. Тоғли ҳудудларда 1-6 даражагача совуқ тушиши мумкин. Кундузи ҳаво ҳарорати +25…+33°C дан +15…+22°C гача ўзгаради.
Умуман олганда, сентябрь ойида Қозоғистоннинг катта қисмида ҳавонинг ўртача ойлик ҳарорати иқлимий меъёр атрофида бўлиши кутилмоқда. Ғарбий Қозоғистон вилоятида, шунингдек, Атирау ва Манғистау вилоятларининг ғарбий қисмида ҳарорат меъёрдан 1 даража юқори бўлиши прогноз қилинмоқда.
Мамлакатнинг аксарият ҳудудларида ёғингарчилик миқдори иқлимий меъёр доирасида бўлиши кутилмоқда. Мамлакатнинг энг ғарбий, шимоли-ғарбий ва шимоли-шарқий ҳудудларида ёғингарчилик одатдагидан кўпроқ бўлиши прогноз қилинган. Асосан жанубий ва жануби-ғарбий ҳудудларда эса ёғингарчилик миқдори меъёрдан кам бўлади.