Қозоғистонда сариёғ ва кунгабоқар ёғи ишлаб чиқариш ҳажми ошди
ASTANА. Кazinform – 2026 йил январь-апрель ойлари натижаларига кўра, Қозоғистонда сариёғ ва кунгабоқар ёғи ишлаб чиқаришда барқарор ўсиш кузатилди.
Ташқи савдо кўрсаткичлари ҳам ижобий динамикани кўрсатди: иккала маҳсулот тоифасидаги экспорт ҳажми ошди, бу эса маҳаллий қайта ишлаш саноатининг ўсиб бораётган салоҳиятидан далолат беради.
Ҳисобот даврида республикада ёғ миқдори 85% дан ошмаган 13,8 минг тонна сариёғ ишлаб чиқарилди. Бу 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 47,4% га кўп.
— Сариёғ экспорти 40,4% га ошди. 2026 йил январь-апрель ойларида хорижга 394,1 тонна маҳсулот экспорт қилинди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 280,7 тоннадан анча юқори. Асосий экспорт бозорлари Россия, Мўғулистон, Қирғизистон ва Беларусь ҳисобланади. Сариёғ импорти 2242,2 тоннани ташкил этди. Ички бозорда импорт қилинган маҳсулотларнинг улуши 13,9% ни ташкил этди. Хабарда айтилишича, асосий етказиб берувчилар Беларус ва Эрондир, — дейилади хабарда.
Тўрт ойлик натижаларга кўра, ички бозорда 15,7 минг тонна сариёғ сотилган.
Кунгабоқар ёғи ишлаб чиқаришда ҳам ижобий ўсиш сақланиб қолмоқда. 2026 йил январь-апрель ойларида маҳаллий корхоналар 335,5 минг тонна тозаланган ва тозаланмаган кунгабоқар ёғи ишлаб чиқарган. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 13,2% га кўп.
Кунгабоқар ёғи экспорти 49,6% га ошди. 2026 йил январь-апрель ойларида экспорт етказиб бериш ҳажми 353,8 минг тоннани ташкил этди, ўтган йилнинг шу даврида эса 236,4 минг тонна маҳсулот экспорт қилинган. Асосий экспорт йўналишлари: Ўзбекистон — 153,2 минг тонна, Хитой — 127,2 минг тонна, Афғонистон — 38,6 минг тонна, Тожикистон — 27 минг тонна, Эрон — 4,9 минг тонна ва бошқа мамлакатлар.
Кунгабоқар ёғи импорти 47,9 минг тоннани ташкил этди. Шу билан бирга, ички бозорда импорт қилинган маҳсулотларнинг улуши пастлигича қолди ва 12,5% ни ташкил этди. 2026 йил январь-апрель ойларида Қозоғистон ички бозорида 29,7 минг тонна кунгабоқар ёғи сотилган.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон кунгабоқар ёғи экспорти бўйича дунёда 6-ўринни эгаллади.