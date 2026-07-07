Қозоғистонда реконструкция қилинган учта сув иншооти фойдаланишга топширилди
ASTANА. Кazinform — Туркистон, Алмати ва Ғарбий Қозоғистон вилоятларидаги учта иншооти реконструкция қилинганидан сўнг фойдаланишга топширилди, деб хабар беради Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги матбуот хизмати.
2026 йил июнь ойида Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги томонидан 2022-2023 йилларда реконструкция ишлари бошланган учта сув хўжалиги иншооти фойдаланишга топширилди.
Туркистон вилоятининг Ордабаси туманида узунлиги 26,15 километр бўлган «Найман» канали фойдаланишга топширилди. Иншоотда канални бетонлаш ишлари олиб борилди ва 75 та гидротехник қурилилиш амалга оширилди.
Реконструкциядан олдин «Найман» канали Ордабаси туманидаги қарийб 2 минг гектар суғориладиган ерларни, шунингдек, туман маркази ва Қажимуқан қишлоғидаги уйлар яқинидаги ер участкаларини сув билан таъминлаган. Лойиҳани амалга ошириш суғориладиган майдонлар ҳажмини ошириш ва сув ташиш харажатларини камайтириш имконини беради.
Бундан ташқари, Д. Қонаев Катта Алмати каналининг умумий узунлиги 1,53 км бўлган шикастланган қисмларини реконструкция қилиш ишлари якунланди. Лойиҳа доирасида шикастланган қисмлар демонтаж қилинди ва канал монолит темир-бетон билан қопланди.
Лойиҳани амалга ошириш каналнинг техник ҳолатини яхшилади, сув сиғимини оширди ва сув йўқотишларини камайтирди. Бу Алмати вилоятидаги 33,3 минг гектар суғориладиган ерларнинг сув таъминотини яхшилаш имконини берди.
Ғарбий Қозоғистон вилоятининг Ақжайиқ тумани Тоған қишлоғида жойлашган Киров сув омборида гидротехника иншоотларини реконструкция қилиш ишлари якунланди. Ушбу ишлар сув омборининг ишончлилигини ошириш ва баҳорги тошқин даврида аҳолининг хавфсизлигини таъминлашга қаратилган.
— Ушбу лойиҳалар мамлакатнинг сув хавфсизлигини таъминлаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш нуқтаи назаридан катта аҳамиятга эга. Каналларни реконструкция қилиш сув йўқотишларини камайтиради ва суғориладиган деҳқончилик ва умуман қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга туртки беради. Сув омборларида иншоотларни мустаҳкамлаш, тошқин ва эриган сувларнинг хавфсиз ўтиши ва сақланишини таъминлаш бўйича ишлар олиб борилмоқда, — деди Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда тўртта янги сув омбори қурилади, еттитаси реконструкция қилинади.