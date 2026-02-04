Қозоғистонда психологлар махсус реестрда рўйхатдан ўтишлари шарт бўлади
ASTANA. Kazinform - Мажилис депутатлари “Психологик фаолият тўғрисида”ги қонун лойиҳасини маъқулладилар, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Депутат Асхат Аймағамбетовнинг сўзларига кўра, қонун лойиҳаси психологик фаолият учун ҳуқуқий асос яратади, бу соҳани тартибга солишга тизимли ва комплекс ёндашувни таъминлайди.
"Унда психологик фаолиятнинг асосий тамойиллари ва турлари батафсил баён этилган ва профессионал психологик ёрдам доираси белгиланган. Барча психологлар алоҳида реестрда рўйхатдан ўтказилади, бу эса ушбу фаолият билан ноқонуний шуғулланадиган шахсларнинг фаолиятининг олдини олади", - деб таъкидлади Мажлис аъзоси.
Аввалроқ, Қозоғистон хавфни эрта аниқлаш, психологик ёрдамдан фойдаланиш имкониятини ошириш ва болалар фаровонлиги тизимида таълим психологларининг ролини кучайтиришга қаратилган психологик диагностика ва қўллаб-қувватлаш учун ягона рақамли платформа яратиши ҳақида хабар берилган эди.