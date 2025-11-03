Қозоғистонда психолог хизмати нархи қанча
ASTANА. Кazinform - Қозоғистон шаҳарларида психолог қабули нархи жуда хилма-хил. Баъзан 4 минг тенгедан бошланади ва 100 минг тенгега етади.
Психолог
Ҳудудлардаги шаҳарлар орасида Петропавл ва Талдиқорғанда нархлар арзон. У ерда психологнинг бир соатлик сеанси 4 минг тенге қилиб белгиланган.
Энг юқори нарх эса Астанада қайд этилди. Пойтахтда консультация нархи 10 минг тенгедан 100 минг тенгегача.
Мамлакатда ўртача нарх 8000 тенгедан 35 000 тенгегача. Бироқ, йирик мегаполисларда халқаро тажрибага эга мутахассислар консультацияси нархи бир неча баравар юқори.
Психотерапевт
Психотерапевт махсус тиббий лицензияга эга бўлиши керак ва тажрибали мутахассис билан учрашув одатда қиммат.
Атирау ва Чимкентда нархлар арзонроқ. Консультация нархи 5 минг тенгедан бошланади. Консультациялар мамлакат бўйича Алматида қимматроқ. У ерда бир соатлик сессия 50 000 тенгегача туради. Астанада эса 45 000 тенгегача туради.
Қозоғистонда психотерапевтнинг бир соатлик сессияси ўртача 12 000 тенгедан 30 000 тенгегача туради.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, психолог ва психотерапевт хизматларининг нархи ҳар йили ошиб бормоқда. Қозоғистонликлар нафақат қийин пайтларда, стрессга тушганда, балки низоларни ҳал қилиш ва ўзларини ривожлантириш учун ҳам профессионал ёрдамга мурожаат қилишади.
Нархларнинг ошиши индивидуал психотерапевтлар сонининг кўпайиши, онлайн маслаҳат ва халқаро усулларнинг жорий этилиши билан боғлиқ. Бироқ, ҳудудларда гуруҳли маслаҳат бериш, мактаб ва жамоавий психологлар ҳам мавжуд. Бунга онлайн хизматларни ҳам қўшиш мумкин. Бу нархларни барқарор сақлашга ёрдам беради.