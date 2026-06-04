Қозоғистонда пенсия тайинлаш ва тўлаш тартиби ўзгаради
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазири пенсия тўловлари миқдорини ҳисоблаш, уларни тайинлаш, қайта ҳисоблаш, қайта тиклаш ва бекор қилиш қоидаларига ўзгартиришлар киритди.
Тегишли буйруқ 2026 йил 26 майда имзоланган.
Ҳужжатга кўра, пенсия тайинлаш тартибларининг бир қисми рақамли форматга ўтказилади.
Пенсия тайинлашда зарур маълумотлар давлат ахборот тизимлари орқали олинади.
Буларга жисмоний шахсларнинг давлат маълумотлар базаси, фуқаролик ҳолати далолатномаларини ёзиш органлари, васийлик ва ҳомийлик тизимлари, Олий суд ва Давлат даромадлари қўмитасининг ахборот базалари киради.
Аризани қоғоз ва электрон шаклда топшириш мумкин.
Агар зарур маълумотлар давлат маълумотлар базаларида бўлмаса, фуқаро тасдиқловчи ҳужжатларни ўзи тақдим этиши керак.
Янги ўзгаришларга мувофиқ, қўшимча ҳужжатларни топшириш зарурлиги тўғрисидаги билдиришномалар фуқароларга янги тартибда юборилади.
Бундай билдиришномалар қисқа SМS хабарлар орқали ҳам юборилади.
Йўқолган ҳужжатларни топшириш учун 25 иш куни берилади.
Ортиқча тўланган пенсия маблағларини қайтариш тартиби ҳам аниқлаштирилди.
Маблағлар олувчининг илтимосига биноан, Давлат корпорациясининг ҳужжатлари асосида ёки суд қарори билан қайтарилиши мумкин.
Ўзгаришлар, шунингдек, қариялар ва ногиронлар учун махсус ижтимоий хизмат кўрсатиш марказларида тўлиқ давлат қарамоғида яшовчи фуқароларга ҳам тегишли.
Пенсия тўловларини тўхтатиб туриш ёки қайта тиклаш тўғрисидаги қарорлар давлат ахборот тизимларидан олинган маълумотлар асосида қабул қилинади.
Ҳужжатга кўра, тўловлар амалга оширилаётган пенсия ишлари жорий ишлар архивида сақланади.
Пенсия ишларининг электрон версиялари ваколатли органнинг рақамли тизимида муддатсиз сақланади.
Ўзгаришларнинг аксарияти 2026 йил 12 июльдан кучга киради.
Алоҳида нормалар 2026 йил 13 июндан кучга киради.
Эслатиб ўтамиз, Ҳукумат киберхавфсизлик қоидаларини янгилади.