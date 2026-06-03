Ҳукумат киберхавфсизлик қоидаларини янгилади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Ҳукуматининг 2026 йил 28 апрелдаги қарори мамлакат ахборот хавфсизлигини таъминлашга қаратилган бир қатор чора-тадбирларга ўзгартиришлар киритди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
2026 йил 12 июльдан бошлаб ҳужжат "Қозоғистон Республикасида киберхавфсизликни таъминлаш бўйича айрим чора-тадбирлар тўғрисида"ги қарор деб ўзгартирилади.
Ўзгаришларга кўра, давлат сирлари деб таснифланган маълумотларни қайта ишлаш ва сақлаш халқаро (глобал) маълумотлар тармоқларига, жумладан, интернетга, шунингдек, глобал тармоқларга чиқадиган ахборот ва телекоммуникация тармоқларига уланмаган ҳисоблаш ускуналарида амалга оширилиши керак.
Мобил қурилмалардан белгиланган биноларда фойдаланиш тартиби алоҳида параграф билан аниқлаштирилган. Хусусан, улардан давлат сирлари ва киберхавфсизликни ҳимоя қилиш талаблари бажарилган тақдирда "Ҳукуматнинг мобил офиси" тизимига кириш учун фойдаланишга рухсат берилади.
Бундан ташқари, махфий музокаралар ва учрашувлар пайтида мобил қурилмалар ўчирилиши ёки офис биносидан олиб ташланиши керак.
Қарор имзоланган кундан бошлаб кучга киради, айрим нормалар эса 2026 йил 12 июлдан кучга киради.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда янги киберхавфсизлик стандартлари жорий этилиши ҳақида хабар берган эдик.