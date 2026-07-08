Қозоғистонда озиқ-овқат маҳсулотларининг улгуржи нархлари бир йил ичида қандай ўзгарди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда айрим озиқ-овқат маҳсулотларининг ўртача улгуржи нархлари бир йил ичида пасайди. Бу ҳақда Kazinform агентлиги мухбири Миллий статистика бюроси маълумотларига таяниб хабар беради.
Масалан, бир йил аввал картошканинг ўртача нархи 279 тенгени ташкил этган бўлса, 2026 йил июнь ойида унинг бир килограмми 241 тенге бўлган. Шунингдек, сабзининг нархи ҳам бироз арзонлаб, бир килограмми 330 тенгеден 323 тенгега тушган.
Миллий статистика бюроси маълумотларига кўра, 2026 йил июнь ойида 2025 йилнинг шу даврига нисбатан улгуржи бозорда турлича динамика кузатилган: айрим маҳсулотлар қимматлашган, бошқаларининг нархи барқарор қолган ёки пасайган.
Энг катта ўзгаришлар гўшт маҳсулотларида қайд этилди. Мол гўштининг ўртача нархи бир килограмм учун 3 199 тенгеден 3 779 тенгега кўтарилди. Товуқ гўшти 1 060 тенгеден 1 286 тенгега қимматлашди. Пиширилган колбаса ва сосискаларнинг бир килограмми эса 1 916 тенгеден 2 419 тенгега ошди.
Сут маҳсулотлари тоифасида ҳам нархлар ўсди. Қайта ишланган сутнинг бир литри 596 тенгеден 600 тенгега кўтарилди. Творогнинг ўртача нархи бир килограмми учун 2 407 тенгеден 2 907 тенгега, қаймоқ 1 909 тенгеден 2 313 тенгега, сариёғ эса 4 174 тенгеден 5 100 тенгега қимматлашди.
Шу билан бирга, айрим маҳсулотлар нархи унчалик катта ўзгармади. Шакарнинг бир килограмми 416 тенгеден 425 тенгега, кунгабоқар ёғининг бир литри 790 тенгеден 840 тенгега, уннинг бир килограмми эса 252 тенгеден 280 тенгега кўтарилди.
Гуруч, дон маҳсулотлари орасида 2026 йил июнь ойида гуручнинг бир килограмми 473 тенгени ташкил этди, бир йил аввал эса бу кўрсаткич 534 тенге бўлган. Гречка ёрмасининг бир килограмми эса 442 тенге бўлган.
Шуни таъкидлаш жоизки, мамлакатда йиллик озиқ-овқат инфляцияси 2025 йил декабридаги 13,5 фоиздан жорий йил май ойида 10,7 фоизгача пасайган.