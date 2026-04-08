    10:10, 08 Апрель 2026 | GMT +5

    Қозоғистонда олтита янги нефть кони аниқланди

    ASTANА. Кazinform — 2025 йилда Қозоғистонга 127 миллион тоннадан ортиқ нефть захираларига эга янги конлар қўшилди. Бу ҳақда ҚР энергетика вазири ўринбосари Ерлан Акбаров маълум қилди.

    Унинг сўзларига кўра, янги конлар асосан мамлакатнинг ғарбий ҳудудларида жойлашган.

    — Ўтган йили биз 127 миллион тоннадан ортиқ нефть захираларига эга олтита конни балансга қўйдик. Улар асосан Манғистау ва Атирау вилоятларида жойлашган, — деди Е. Акбаров Парламент Мажлисида журналистларнинг саволларига жавоб берар экан.

    У шунингдек, мамлакатда 15 та чўкинди ҳавзалар мавжудлигини, улардан 5 таси ҳозирда хомашё ишлаб чиқараётганини айтди. Қолган ҳавзаларда геологик қидирув ишлари ҳали ҳам давом этмоқда.

    Янги конларда қазиб олиш асосан Қозоғистон компаниялари томонидан амалга оширилади.

    Эслатиб ўтамиз, ОПЕК+ мамлакатлари Яқин Шарқдаги можаро туфайли нефть қазиб олишни кўпайтиришга келишиб олдилар.

    Бекабат Узаков
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!