Қозоғистонда об-ҳаво кескин совиб кетади
ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК синоптиклари Қозоғистонга совуқ антициклон яқинлашаётганини маълум қилди.
Синоптикларнинг прогнозига кўра, қисқа муддатли илиқ даврдан сўнг, яна бир совуқ антициклон Қозоғистонга ўта бошлайди. Бу тез ҳаракатланувчи ва совуқ ҳаво массаси аввал мамлакатнинг шимолий ҳудудларига, кейин эса шарқий ҳудудларга сезиларли даражада совуқ об-ҳаво олиб келади.
“22 майда республиканинг шимолий ҳудудларида ва 23 майда шарқий ва марказий ҳудудларда кечаси ҳаво ҳарорати 0-5 даражагача тушади, баъзи ҳудудларда ҳатто 3 даражагача совуқ бўлиши мумкин. Кундузи ҳаво ҳарорати атиги 10-15 даражагача бўлади, — деб башорат қилинмоқда.