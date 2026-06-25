Қозоғистонда муҳожирлар энг кўп кўчиб бораётган ҳудудлар маълум бўлди
ASTANA. Kazinform - Хорижликлар қайси ҳудудларга кўпроқ кўчиб ўтаётгани маълум бўлди, деб хабар беради Kazinform агентлиги Finprom.kzга таяниб.
2026 йил январь–апрель ойлари якунларига кўра, Алмати шаҳри хорижликлар учун энг жозибадор ҳудуд бўлиб қолган: бу ерга 1,6 минг киши кўчиб келган.
Етакчи ҳудудлар қаторида Алмати ва Манғистау вилоятлари ҳам киради. Ушбу ҳудудларга мос равишда 1,2 минг ва 1,1 минг киши кўчиб келган.
Мамлакатнинг энг оммабоп беш ҳудуди қаторига Астана шаҳри (820 киши) ва Жетису вилояти (384 киши) ҳам кирди.
Энг кам хорижлик доимий яшаш учун Ғарбий Қозоғистон вилоятига келган — жорий йилнинг тўрт ойи давомида атиги 10 нафар. Қизилўрда вилояти (19 киши) ва Улитау вилояти (20 киши) ҳам энг паст кўрсаткичларга эга ҳудудлар қаторида кирди.
Динамикага келсак, вазият анча қизиқ кўринишга эга.
Умумий пасайишга қарамай, доимий яшаш учун келаётган хорижликлар сонининг камайиши мамлакатнинг 20 ҳудудидан фақат 9 тасида қайд этилган.
Энг катта қисқариш Алмати вилоятида кузатилди — 1,3 минг кишига ёки 52,6 фоизга камайган. Шунингдек, Манғистау ва Ақмола вилоятларида ҳам келувчилар сони сезиларли даражада қисқарган.
Шу билан бирга, Алмати шаҳри (ўтган йилга нисбатан 454 кишига кўп), Астана шаҳри (174 кишига кўп) ва Жетису вилояти (166 кишига кўп) ижобий ўсиш қайд этган.
«Умуман олганда, статистика шуни кўрсатадики, хорижликларнинг Қозоғистонга кўчиб келишга бўлган қизиқиши сақланиб қолаётган бўлса-да, умумий тенденция кетма-кет иккинчи йил пасайиш томон йўналмоқда. Шу билан бирга, миграция фаоллиги асосан йирик шаҳарлар ва айрим ҳудудларда жамланмоқда, бир қатор вилоятлар эса доимий равишда энг паст кўрсаткичларни намойиш этмоқда», — деб ёзади Finprom.kz.