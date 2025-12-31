Қозоғистонда мол гўшти экспорти учун квоталар жорий этилади
ASTANA. Kazinform – 2025 йил 31 декабрдан бошлаб Қозоғистон Республикаси ҳудудидан учинчи мамлакатлар ва ЕОИИ мамлакатларига мол гўшти экспорти учун квоталарни ажратиш қоидалари кучга киради.
ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги матбуот хизматининг хабар беришича, ушбу норма 2026 йил 30 июнгача амалда бўлади.
Мол гўшти экспорти учун квотанинг умумий ҳажми 20 000 тоннани ташкил этади.
Бир кишига тўғри келадиган квота боқиш майдончасининг қувватига қараб қуйидаги миқдорларда белгиланади:
боқиш майдончасининг қуввати 5000 (беш минг) бошдан бошлаб - 1000 (бир минг) тоннагача;
боқиш майдончасининг қуввати 10 000 (ўн минг) бошдан бошлаб — 2 000 (икки минг) тонна;
боқиш майдончасининг қуввати 15 000 (ўн беш минг) бошдан бошлаб — 3 000 (уч минг) тонна;
боқиш майдончасининг қуввати 20 000 (йигирма минг) бошдан бошлаб — 4 000 (тўрт минг) тонна;
боқиш майдончасининг қуввати 50 000 (эллик минг) бошдан бошлаб — 10 000 (ўн минг) тонна.
Квота чорва молларидан фойдаланиб гўшт ишлаб чиқарадиган гўштни қайта ишлаш корхоналаридан мол гўштига ажратилган.
Аввалроқ биз хорижий мамлакатларга мол гўштини экспорт қилиш учун рухсатномаларнинг кучга кириши ҳақида ёзган эдик.