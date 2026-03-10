Қозоғистонда Миллий техник меъёрлаш институти ташкил этилади
ASTANA. Kazinform – 2026 йил 1 июлдан бошлаб янги Қурилиш кодекси кучга киради. Унинг доирасида 138 та норматив-ҳуқуқий ҳужжат янгиланади. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида ҚР Саноат ва қурилиш вазири Ерсайин Нағаспаев маълум қилди.
“Қурилиш саноати рақамли технологияларни жорий этиш орқали лойиҳалашдан тортиб ишга тушириш ва қайта қуришгача бўлган янги босқичга кўтарилмоқда. Ушбу янгиликларни бирлаштириш ва саноатни янада ривожлантириш учун жорий йилнинг 9 январида янги Қурилиш кодекси қабул қилинди ва имзоланди. У 1 июлдан кучга киради. Қурилиш сифати ва хавфсизлигини ошириш учун саноат иштирокчиларига қўйиладиган талаблар кучайтирилади, лицензияларни электрон текшириш ва муҳандисларни босқичма-босқич сертификатлаш жорий этилади”, – деди вазир.
Унинг сўзларига кўра, халқаро стандартларга жавоб берадиган қурилиш стандартларини такомиллаштириш учун Миллий техник меъёрлаш институти ташкил этилади. Кодексни амалга ошириш доирасида 138 та норматив-ҳуқуқий ҳужжатни янгилаш бўйича ишлар олиб борилмоқда.
“Шаҳарсозлик ҳужжатлари сифатини ошириш мақсадида барча қурилиш лойиҳалари, жумладан, батафсил лойиҳалаш режалари мажбурий экспертизадан ўтказилади. Ушбу чора паст сифатли лойиҳаларни ўз вақтида аниқлаш, лойиҳалашдаги хатолар ва коррупциянинг олдини олиш ҳамда ҳужжатларнинг шаффофлигини ошириш имконини беради. Қўшимча кодекс батафсил лойиҳалаш режаларини фақат икки йилда бир марта тузатишга имкон беради. Бу ҳужжатларнинг барқарорлигини таъминлашга қаратилган”, - деди Ерсайин Нағапаев.