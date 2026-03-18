    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    08:00, 18 Март 2026 | GMT +5

    Қозоғистонда Миллий кийим куни: анъана ва замонавийлик уйғунлиги

    ASTANA. Kazinform - 18 март куни - Қозоғистонда “Миллий кийим куни” сифатида кенг нишонланади. Бу сана Наврўзнома ўн кунлиги доирасида ўтказилиб, миллий маданиятни, урф-одат ва қадриятларни тиклашга қаратилган муҳим байрамлардан бири ҳисобланади, деб хабар беради Kazinform.

    киім
    Коллаж: Kazinform

    Ушбу кунда мамлакат бўйлаб этно-мода фестиваллари, кўргазмалар ва турли челленжлар ташкил этилади. Айниқса, “кимешек”, “саукеле”, “чапан” ва “тақия” каби миллий либослар алоҳида эътибор марказида бўлади. Бу орқали халқ ўзининг бой тарихи ва маданий меросини яна бир бор намоён этади.

    Миллий кийим – ҳар қандай халқнинг ажралмас қадриятидир. Уни оддий кийим сифатида эмас, балки бутун бир миллатнинг юзини акс эттирувчи, асрлар давомида шаклланган санъат асари сифатида қабул қилиш лозим. Қозоқ миллий кийимлари ўзининг соддалиги, қулайлиги ва бетакрор гўзаллиги билан асрлар давомида одамларни ҳайратга солиб келмоқда.

    Жаңа дәуірдің ұлттық киімі
    Фото: QAZAQ CULTURE

    Бу кун – миллий либосларнинг нафақат ташқи кўриниши, балки улар орқали ифодаланадиган халқ руҳияти, диди ва дунёқарашини ҳис этиш имконини беради. Миллий нақшлар, безаклар ва услублар ҳар бир даврнинг ўзига хослигини сақлаган ҳолда, бугунги кунда ҳам илҳом манбаи бўлиб хизмат қилмоқда.

    Қадимдан қозоқ миллий кийимлари табиий материаллар – тери, мўйна, кийиз ва шўға каби матолардан тайёрланган. Бу нафақат иқлим шароитига мослашган, балки инсоннинг ижтимоий мақомини ҳам кўрсатиб берган. Шу жиҳатдан миллий либослар нафақат эстетик, балки маънавий аҳамиятга ҳам эга.

    Жаңа дәуірдің ұлттық киімі
    Фото: QAZAQ CULTURE

    Бугунги глобаллашув даврида ҳам миллий кийим ўз қадрини йўқотмаяпти. Аксинча, у замонавий мода билан уйғунлашиб, янги қиёфада намоён бўлмоқда. Дизайнерлар анъанавий элементларни сақлаган ҳолда, уларга замонавий услуб бағишламоқда.

    Хулоса қилиб айтганда, Миллий кийим куни – бу нафақат байрам, балки ўзлигимизни англаш, тарихимизни қадрлаш ва келажак авлодларга бой маданий меросимизни етказиш учун муҳим имкониятдир. Миллий кийим эса халқнинг руҳи, бирлиги ва бетакрорлигининг ёрқин рамзи бўлиб қолаверади.

    Қазақстанның ұлттық киімдері Сеулде үлкен қызығушылық туғызды
    Фото: СІМ

     

    Теглар:
    Наврўз байрами Наврўзнома Маданият Наврўз
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
