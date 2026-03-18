Қозоғистонда Миллий кийим куни: анъана ва замонавийлик уйғунлиги
ASTANA. Kazinform - 18 март куни - Қозоғистонда “Миллий кийим куни” сифатида кенг нишонланади. Бу сана Наврўзнома ўн кунлиги доирасида ўтказилиб, миллий маданиятни, урф-одат ва қадриятларни тиклашга қаратилган муҳим байрамлардан бири ҳисобланади, деб хабар беради Kazinform.
Ушбу кунда мамлакат бўйлаб этно-мода фестиваллари, кўргазмалар ва турли челленжлар ташкил этилади. Айниқса, “кимешек”, “саукеле”, “чапан” ва “тақия” каби миллий либослар алоҳида эътибор марказида бўлади. Бу орқали халқ ўзининг бой тарихи ва маданий меросини яна бир бор намоён этади.
Миллий кийим – ҳар қандай халқнинг ажралмас қадриятидир. Уни оддий кийим сифатида эмас, балки бутун бир миллатнинг юзини акс эттирувчи, асрлар давомида шаклланган санъат асари сифатида қабул қилиш лозим. Қозоқ миллий кийимлари ўзининг соддалиги, қулайлиги ва бетакрор гўзаллиги билан асрлар давомида одамларни ҳайратга солиб келмоқда.
Бу кун – миллий либосларнинг нафақат ташқи кўриниши, балки улар орқали ифодаланадиган халқ руҳияти, диди ва дунёқарашини ҳис этиш имконини беради. Миллий нақшлар, безаклар ва услублар ҳар бир даврнинг ўзига хослигини сақлаган ҳолда, бугунги кунда ҳам илҳом манбаи бўлиб хизмат қилмоқда.
Қадимдан қозоқ миллий кийимлари табиий материаллар – тери, мўйна, кийиз ва шўға каби матолардан тайёрланган. Бу нафақат иқлим шароитига мослашган, балки инсоннинг ижтимоий мақомини ҳам кўрсатиб берган. Шу жиҳатдан миллий либослар нафақат эстетик, балки маънавий аҳамиятга ҳам эга.
Бугунги глобаллашув даврида ҳам миллий кийим ўз қадрини йўқотмаяпти. Аксинча, у замонавий мода билан уйғунлашиб, янги қиёфада намоён бўлмоқда. Дизайнерлар анъанавий элементларни сақлаган ҳолда, уларга замонавий услуб бағишламоқда.
Хулоса қилиб айтганда, Миллий кийим куни – бу нафақат байрам, балки ўзлигимизни англаш, тарихимизни қадрлаш ва келажак авлодларга бой маданий меросимизни етказиш учун муҳим имкониятдир. Миллий кийим эса халқнинг руҳи, бирлиги ва бетакрорлигининг ёрқин рамзи бўлиб қолаверади.