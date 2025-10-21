Қозоғистонда Миллий қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш якунланди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонда 1 август куни бошланган Миллий қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш якунланди. Ушбу рўйхатга олиш БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилотининг (ФАО) қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш бўйича ўнинчи Жаҳон дастури доирасида ўтказилди. Мамлакат бўйлаб қарийб 1,6 миллион хонадон ва 300 минг қишлоқ хўжалиги объекти қамраб олинди.
Рўйхатга олиш сўровномасида ердан фойдаланиш, қишлоқ хўжалиги техникасининг мавжудлиги, экин майдонлари майдони, ўғитлардан фойдаланиш, чорва моллари, бандлик ва бошқа муҳим кўрсаткичлар бўйича саволлар киритилган. Йирик қишлоқ хўжалиги корхоналари, фермер ва деҳқон хўжаликлари, шунингдек, шахсий истеъмол учун қишлоқ хўжалиги билан шуғулланувчи хўжаликлардан маълумотлар йиғилди.
— Миллий қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишда иштирок этган, қўллаб-қувватлаган ва ёрдам кўрсатган барча фуқароларга самимий миннатдорчилигимизни билдирамиз. Шуни таъкидлаш керакки, бу — маълумотларни йиғишнинг асосий босқичининг охири. Олдинда бизни турли даражадаги ушбу маълумотларни қайта ишлаш, таққослаш ва интеграциялаш бўйича кенг кўламли ишлар кутмоқда. Йиғилган маълумотлар қишлоқ хўжалигининг ҳолати тўғрисида объектив тасаввурни шакллантириш имконини беради. Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга ҳисса қўшган ва бу муҳим ишни қўллаб-қувватлаган барчага миннатдорчилик билдираман, — деди ҚР Миллий статистика бюроси раҳбари Мақсат Турлибаев.
Маълумотларни йиғиш икки босқичда амалга оширилди. Биринчи босқич 1 августдан 31 августгача онлайн тарзда ўтказилди. Фуқаролар sanaq.gov.kz сайти орқали, электрон рақамли имзо, SMS-код ёки eGovMobile орқали QR-коддан фойдаланган ҳолда авторизация қилиб, анкетани тўлдиришлари мумкин эди. Бу имкониятдан 600 мингга яқин респондент фойдаланган.
Иккинчи босқич 20 сентябрдан 20 октябргача офлайн режимда ўтказилди. Сўровни мамлакат бўйлаб 3200 дан ортиқ интервьюерлар ўтказди. Ҳар бир интервьюерга GPS-навигация тизими билан жиҳозланган планшетлар берилди, бу эса маршрутларнинг шаффофлигини ва маълумотларнинг тўғрилигини таъминлади.
— Бу ишда интервьюерларнинг роли катта. Улар ҳар куни фуқаролар билан бевосита мулоқотда бўлиб, рўйхатга олишдан мақсадни тушунтириб, муҳим маълумотларни тўплашди. Бундан ташқари, асосий иш жойида аҳоли билан ишловчи почтачилар, ижтимоий соҳа ходимлари, коммунал хизмат инспекторлари ҳам қўшимча даромад олиш имкониятига эга бўлди. Бундан ташқари, аҳолини иш билан таъминлаш марказлари орқали келган ишсиз фуқароларни ҳам рўйхатга олишга жалб қилдик, — деди Бюро раҳбари.
Рўйхатга олиш доирасида кенг кўламли ахборот кампанияси ўтказилди. Фуқаролар мессенжерлар, ижтимоий тармоқлар, ҳудудий оммавий ахборот воситалари орқали олдиндан хабардор қилинган. Рўйхатга олишни онлайн тарзда якунлаш бўйича видео кўрсатмалар аҳолини рўйхатга олиш расмий веб-сайтига жойлаштирилди ва жаноб SANAQ номли чатбот ишлади, у реал вақт режимида фойдаланувчиларнинг саволларига жавоб берди.
Республика бўйича ҳокимликлар ва туманлар статистика бўлимлари ҳузурида рўйхатга олишни мустақил якунлаш учун 2684 та ўз-ўзига хизмат кўрсатиш зоналари очилди. Шунингдек, бутун кампания давомида 1446 рақами орқали ишлаган Контакт марказига 22 мингдан ортиқ мурожаат келиб тушди, жаноб SANAQ чатботи эса 8,5 минг саволга жавоб берди.
Тўпланган маълумотлар давлат томонидан агросаноат мажмуасини ривожлантириш, қишлоқ аҳолисининг турмуш даражасини ошириш, ресурслардан самарали фойдаланиш бўйича янада тўғри ва асосли қарорлар қабул қилиш имконини беради.
Рўйхатга олиш натижаларини дастлабки қайта ишлаш ва таҳлил қилиш яқин ойларда якунланади. Якуний маълумотлар махсус таҳлилий воситаларда қайта ишланади, визуализация қилинади ва келгуси йилда Бюронинг расмий веб-сайтида эълон қилинади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистонда қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишнинг офлайн босқичи бошлангани ҳақида хабар берган эдик.