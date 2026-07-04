Қозоғистонда Миллий дўмбира кунида 2000 дан ортиқ маданий тадбирлар ўтказилади
ASTANА. Кazinform — Миллий дўмбира кунида мамлакатнинг барча ҳудудларида маданий дастур ташкил этилади. Унга концертлар, фестиваллар, куйчи ва дўмбирачилар танловлари, кўргазмалар, илмий конференциялар, музейлар ва кутубхоналардаги махсус лойиҳалар, ижодий учрашувлар ва таълим тадбирлари киради. Бу ҳақда Маданият ва ахборот вазирлиги хабар берди.
Мамлакат бўйлаб 2000 дан ортиқ тадбирлар ўтказилиши режалаштирилган. Улардан 20 таси республика даражасида, 98 таси вилоят даражасида ташкил этилади. Қолган тадбирлар туман марказлари ва қишлоқ аҳоли пунктларида, шунингдек, маҳаллий маданий ташкилотларда ўтказилади. Байрам тадбирларида 2 миллиондан ортиқ киши иштирок этиши режалаштирилган.
Миллий дўмбира куни ҳар йили июль ойининг биринчи якшанбасида нишонланади. 2018 йилда Давлат раҳбари ташаббуси билан ташкил этилган ушбу байрам миллий ўзига хосликни мустаҳкамлаш, ёшларнинг анъанавий санъатга қизиқишини ошириш ва авлодлар давомийлигини сақлашга қаратилган.
Бу йилги байрам янги Конституция кучга киргандан кейинги даврга тўғри келди. Янгиланган Конституция халқ бирлигини мустаҳкамлади ва давлат тараққиётининг янги босқичига йўл очди, миллий қадриятлар ва маданий меросни улуғлади.
Президент Қасим-Жомарт Тоқаев миллий маданиятни сақлашда дўмбиранинг аҳамиятини таъкидлади. Давлат раҳбари Миллий дўмбира куни қозоқ халқининг ўзига хослигини очиб берадиган ва ёш авлоднинг миллий руҳини кўтарадиган муҳим байрам эканлигини таъкидлади.
Президент ўз нутқида: "Асл қозоқ — бу дўмбира", деди ва муқаддас дўмбира бутун дунёда тан олинган Қозоғистоннинг ноёб брендига айланиши кераклигини айтди.
Байрамона тадбирлар Астана, Алмати, Чимкент шаҳарларида ва барча вилоятларда бўлиб ўтади. Профессионал ижодий жамоалар, миллий чолғу оркестрлари ва ёш ижрочилар иштирокида концертлар, фестиваллар ва оммавий маданий лойиҳалар ташкил этилади.
5 июль куни Астанадаги Амфитеатрда Миллий дўмбира кунига бағишланган байрам концерти бўлиб ўтади. Алматида бир нечта очиқ майдонларда байрам дастурлари бўлиб ўтади. Қурманғази номидаги Қозоқ миллий халқ чолғулари оркестри Арбатда, Алатау анъанавий санъат театрида ва Марказий боғда чиқиш қилади. Қозоғистон Республикасининг “Салтанат” давлат рақс ансамбли эса «Күмбірле, домбыра, Жасай бер, Астана» номли концерт дастурини тақдим этади.
Чимкентда «Чим Сити» боғида байрам концерти бўлиб ўтади. Бу йилги байрамнинг халқаро дастури ҳам кенг қамровли. Миллий дўмбира куни Хитой пойтахти Пекинда ҳам нишонланади. Лянма дарёси бўйида Қозоғистон маданият маркази томонидан ташкил этиладиган Dombra Party тадбири қозоқ анъанавий санъатини хорижий томошабинларга таништиради.
Республика даражасидаги асосий тадбирлар қаторига Туркистон вилоятида «Күй құдіреті» куйчилар танлови, Қизилўрда вилоятида III Республика «Сыр толқыны» куйчилар танлови, Дина Нурпеисованинг 165 йиллигига бағишланган «Әсемқоңыр» Республика дўмбирачилар танлови ва Шимолий Қозоғистон вилоятида V Халқаро «Quzyljar Music Fest» фестивали киради.
Қозоғистон Республикаси Маданият ва ахборот вазирлиги ташаббуси билан 4 июль куни бўлиб ўтадиган республика #dombrakuni танлови байрам дастурининг мазмунини ёритиб беради. Танлов иштирокчилари ижтимоий тармоқларда #dombrakuni хэштеги билан бир дақиқагача давом этадиган видеоларни жойлаштиришлари мумкин, уларда дўмбира садоси, миллий санъат ва байрамона кайфият улуғланади.