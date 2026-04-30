Қозоғистонда Марказий Осиёдаги энг йирик маккажўхорини қайта ишлаш заводи қурилмоқда
ASTANA. Kazinform — Туркистон вилоятида «Қазкрахмал» заводининг қурилиши давом этмоқда. Қиймати 35 млрд тенгени ташкил этувчи ушбу корхона мамлакатдаги биринчи ва Марказий Осиёда маккажўхорини чуқур қайта ишлаб, юқори қўшимча қийматга эга маҳсулотлар ишлаб чиқарадиган энг йирик мажмуа бўлади. Бу ҳақда Қишлоқ хўжалиги вазирлиги маълум қилди.
Лойиҳа қайта ишлаш саноатини ривожлантириш ва минтақавий иқтисодиётни диверсификация қилишга қаратилган. Икки босқичдан иборат лойиҳанинг биринчи босқичи донни қабул қилиш, қуритиш ва сақлаш учун асосий инфратузилмани яратди. Ҳозирда у ишга туширилиш арафасида. Иккинчи босқичда чуқур қайта ишлаш ишлаб чиқариш мажмуасини қуриш жадал давом этяпти.
“Тўлиқ ишга туширилгандан сўнг, завод йилига 150 минг тоннагача маккажўхори қайта ишлайди ва 26 хил маҳсулот ишлаб чиқаради. Буларга озиқ-овқат глюкозаси, мальтоза сиропи, маккажўхори ёғи, крахмал ва аралаш ем киради. Ишлаб чиқариш чиқиндисиз цикл тамойили асосида, фақат ГМОсиз табиий хом ашёлардан фойдаланган ҳолда ташкил этилган.
Асосий мақсад - барқарор хомашё базасини яратишдир. Шу муносабат билан ҳудудда маккажўхори майдонларини кўпайтириш бўйича ишлар олиб борилмоқда. Туркистон вилоятининг Шардара, Жетисой ва Мақтаарал туманларида янги майдонлар ўзлаштирилмоқда.
Корхонанинг технологик ускуналари 80% даражасида автоматлаштирилган бўлиб, бу маҳсулот сифатини юқори даражада назорат қилиш, ишлаб чиқариш таннархини пасайтириш ва товарларнинг рақобатбардошлигини ошириш имконини беради. Лойиҳа илғор халқаро технологияларни жорий этади ва хорижий мутахассисларнинг тажрибасини ҳисобга олади.
Завод маҳсулотлари Қозоғистоннинг ички бозорига, жумладан, озиқ-овқат ва фармацевтика саноатига йўналтирилади, шунингдек, Осиё ва Европа мамлакатларига экспорт қилинади. Маккажўхори крахмали, сироп ва бошқа маҳсулотлар турли соҳаларда кенг қўлланилади, бу эса корхонанинг экспорт салоҳиятини мустаҳкамлайди.
Келажакда заводнинг қувватини йилига 300 минг тоннагача ошириш ва дунёнинг 100 дан ортиқ компаниялари билан халқаро ҳамкорликни чуқур йўлга қўйиш режалаштирилган.