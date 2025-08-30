Қозоғистонда Лу Бань устахоналари очилди
ASTANА. Кazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев ва Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпин ўртасидаги олий даражадаги музокаралар якунлари бўйича Қозоғистонда иккинчи ва учинчи Лу Бань устахоналарининг очилиш маросими бўлиб ўтди.
Мазкур лойиҳа Давлат раҳбарининг Лу Бань устахонаси тажрибасини оммалаштириш бўйича топшириғи доирасида амалга оширилди. У амалиётга йўналтирилган кадрлар тайёрлаш ва иқтисодиётнинг турли соҳаларида мутахассислар тайёрлашни ўз ичига олади.
Иккинчи устахона Л.Н. Гумилёв номидаги Евроосиё миллий университети, учинчиси эса Алматидаги Логистика ва транспорт академиясида очилди.
Лу Бань устахонаси мамлакатда илк бор 2023 йилда Д.Серикбаев номидаги Шарқий Қозоғистон техника университетида муҳандислик-техник таълимни ривожлантириш платформаси сифатида ташкил этилган.
Эслатиб ўтамиз, бугун Давлат раҳбари Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпин билан музокаралар ўтказди.