Қозоғистонда «Құрметті донор» мукофоти таъсис этилди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Ҳукумати қарори билан қон донорлари учун биринчи марта «Құрметті донор» (“Фахрий донор”) мукофоти расман таъсис этилди.
Фахрий нишоннинг биринчи эгалари белгиланган талабларга тўлиқ жавоб берадиган 481 нафар доимий донор бўлади. Қозоғистон Республикаси Ҳукумати томонидан қабул қилинган қарорга мувофиқ, идоравий кўкрак нишони Қозоғистон Республикаси фуқароларига, шунингдек, чет элликлар ва фуқаролиги бўлмаган шахсларга бепул қон топширганликлари учун берилади. Хусусан, қон ва (ёки) тромбоцитлар донорлиги камида 40 марта, қон плазмаси донорлиги эса камида 70 марта бўлиши керак.
Ушбу қарор билан Ҳукумат инсон ҳаётини сақлаб қолиш учун мунтазам ва бепул қон топширадиган қозоғистонликларнинг иши учун тарихий адолатни ўрнатди. Энди уларнинг хайрли иши алоҳида мақом билан ажралиб туради ва юқори баҳоланади.
Кўкрак нишонлари Қозоғистон зарбхонаси томонидан ишлаб чиқарилади. Медалнинг ҳар бир қисми чуқур семантик маънога эга ва Қозоғистон Республикаси Геральдика бўйича Республика комиссияси томонидан тасдиқланган.
Тасдиқланган дизайнга кўра, кўкрак нишонининг асосий рамзи тўқ қизил эмал билан қопланган қон томчиси шаклида қилинган. Томчи ичида оқ эмалда тасвирланган юрак уришининг график ритми мавжуд. Бутун композиция тўқ рангли юмалоқ ҳошия билан ўралган.
Соғлиқни сақлаш вазирлигининг маълумотларига кўра, ҳар йили Қозоғистонда 180 мингдан ортиқ фуқаро донор бўлади ва 255 мингдан ортиқ донорлик муолажаларини амалга оширилади. Натижада ҳар йили 80 мингдан ортиқ беморга юқори сифатли қон қуйиш ёрдами кўрсатилади, бу уларнинг ҳаётини сақлаб қолади ва уларга соғайиб кетиш имкониятини беради.
Қозоғистон Республикасининг "Жамоат саломатлиги ва соғлиқни сақлаш тизими тўғрисида"ги кодексига мувофиқ, тиббий кўрикдан ўтган ва қон ҳамда унинг таркибий қисмларини топширган кунларда донор бўлган ходим иш берувчи томонидан ўртача иш ҳақи сақланиб қолган ҳолда ишдан бўшатилади.