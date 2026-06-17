Қозоғистонда қурилиш ишлари ҳажми 13,4 фоизга ошди
ASTANA. Kazinform — 2026 йил январь-май ойларида Қозоғистонда қурилиш ишлари ҳажми 2,4 триллион тенгега етди ва ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 13,4 фоизга ошди.
Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, ўсиш асосан бинолар қурилиши ҳажмининг 41,2% га ўсиши ва қурилиш-таъмирлаш ишларининг кўпайиши билан боғлиқ.
Автомобиль йўллари, темир йўллар ва метро қурилишининг умумий қурилиш ишлари ҳажмидаги улуши 26,3% ни ташкил этди. Шунингдек, турар-жой бўлмаган бинолар қурилиши 20,4% ни, турар-жой бинолари қурилиши эса 11,9% ни ташкил этди.
“Мамлакатдаги қурилиш ишларининг асосий қисми хусусий қурилиш ташкилотлари томонидан амалга оширилди. Уларнинг улуши 87,9% ни ташкил этди. Амалга оширилган қурилиш ишларининг 11,4% хорижий компанияларга, 0,7% эса давлат ташкилотларига тегишли ”, — дейилади бюро томонидан эълон қилинган маълумотда.