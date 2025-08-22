OZ
    15:32, 22 Август 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда кунлар яна исияпти

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг катта қисми шимоли-ғарбий циклон ва у билан боғлиқ бўлган атмосфера фронтлари таъсирида бўлади. Натижада шимолий ва шарқий ҳудудларда ёмғир ва дўл ёғади, кучли шамол эсади, ёғингарчилик бўлади.

    об-ҳаво
    Фото: Kazinform

    Август ойининг охирига келиб республикага ғарбий антициклон кириб харакатланади ва ёғингарчилик тўхтайди. Республика бўйлаб шамол кучаяди, шимолий, шимоли-ғарбий ва шарқий ҳудудларда кечаси ва эрталаб туман тушиши мумкин.

    Ғарбда 35-38 даража иссиқ, 24-25 августда шимоли-ғарбда 35 даража иссиқ бўлиши кутилмоқда. Кўпгина ҳудудларда ҳаво ҳарорати ошиши кутилмоқда: шимолий вилоятларда 25-30 даражагача, Қозоғистон марказида 22-32 даражагача, баъзи жойларда иссиқлик 35 даражагача, жанубда 30-38 даражагача, жануби-шарқда 27-35 даражагача, тоғли ҳудудларда 22-27 даражагача иссиқ бўлади. 

    Фақат шарқий Қозоғистонда ҳарорат шароитида сезиларли ўзгаришлар кутилмайди.

    Об-ҳаво
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
