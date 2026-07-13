Қозоғистонда кўчиш хизмати қанча туради
ASTANA. Kazinform — Кўчиш катта тайёргарликни талаб қилади ва Қозоғистон фуқаролари бу жараёнда анча харажат қилади. Юк ташиш хизмати учун ўн минглаб тенге тўлашга тўғри келиши мумкин, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Тайёргарлик қандай олиб борилади?
Юк ташишда бир нечта муҳим омилни ҳисобга олиш лозим. Юк ҳажмига қараб транспорт турини танлаш керак бўлади. Масалан, юкни ёпиқ кузовли автомашинада ташиш мақсадга мувофиқ. Бундай транспорт воситалари турли ҳажмда бўлади. Бунда мебелнинг ҳажми ва сони, шунингдек, шаҳар ичидаги масофа инобатга олинади.
Айрим ҳолларда йирик ҳажмли чиқиндиларни олиб чиқиш учун махсус юк автомобили талаб этилади. Албатта, бундай хизматнинг нархи ҳам бошқача бўлади. Юк ташувчи хизмат ҳақига чиқиндилар полигони тарифини ҳам қўшиб ҳисоблайди.
Шунингдек, агар юкни тушириш ёки кўтариш учун ишчи кучи бўлмаса, бунинг учун қўшимча ҳақ тўланади. Бу хизматни олдиндан келишиб қўйиш ва юк ташувчиларни эртароқ чақириш тавсия этилади. Юк кўтарувчилар одатда бир киши учун 4 000 тенге атрофида ҳақ олади. Мебель ёки музлатгич каби оғир буюмларни бир киши кўтара олмайди, камида икки кишининг ёрдами керак бўлади.
Яна бир муҳим жиҳат — юк автомобили хизмати соат бўйича ҳисобланади. Шунинг учун мебель, каравот, маиший техника ва бошқа оғир буюмларни олдиндан эшик олдига чиқариб, тайёрлаб қўйиш мақсадга мувофиқ. Агар тайёргарлик бўлмаса, ҳайдовчи ҳар бир соатни ҳисоблаб, шунга қараб ҳақ олади. Ортиқча харажат қилмаслик учун барча ишларни олдиндан режалаштириш лозим.
Хулоса қилиб айтганда, юк ташиш хизмати нархига юк ҳажми ва манзилгача бўлган масофа таъсир қилади. Бунга юк кўтарувчилар хизмати ҳақини ҳам қўшиш керак.
Таҳлил натижаларига кўра, бир соатлик юк ташиш хизматининг энг арзон нархи Ақтау шаҳрида қайд этилган. Бу ерда хизмат нархи 1 500 тенгеден бошланади. Кейинги ўринда Чимкент шаҳри бўлиб, бу ерда нархлар 2 000 тенге ва ундан юқори. Чимкент йирик мегаполис эканини ҳам инобатга олиш лозим.
Қарағанди, Тараз, Ўскемен ва Ақтўбе шаҳарларида хизмат нархи 2 500 тенгеден бошланади. Бироқ бу нарх одатда кичик ҳажмли ГАЗель автомашинаси хизмати учун белгиланганини унутмаслик керак.
Астана ва Талдиқўрғон шаҳарларида юк ташиш хизмати бироз қимматроқ. Бу ерда ҳайдовчилар соатига 2 800 тенге олади.
Мамлакатнинг кўплаб ҳудудларида юк ташиш хизматининг бошланғич нархи 3 000 тенгени ташкил этади. Бундай нарх Қостанай, Орал, Павлодар, Семей, Атирау, Кўкшетау, Туркистон, Экибастуз ва Алмати шаҳарларида амал қилади.
Жезқазған шаҳрида энг арзон хизмат 3 500 тенгеден бошланади. Шунга қарамай, Қозоғистоннинг исталган шаҳрида ҳайдовчи билан алоҳида келишиб, ўзаро мақбул нархни белгилаш мумкин.
Мамлакат бўйича энг юқори бошланғич нархлардан бири Қизилўрда ва Петропавл шаҳарларида кузатилади. Бу ерда хизмат нархи 4 000 тенгеден бошланади. Айтиш жоизки, айрим шаҳарларда бир соатлик юк ташиш хизмати ҳатто 10 000 тенгегача етиши мумкин. Шунингдек, такси хизматлари орқали ҳам юк ташишга буюртма бериш ёки бепул эълонлар сайтлари орқали юк ташувчи топиш имконияти мавжуд.