Қозоғистонда Корея капитали иштирокидаги 1000 дан ортиқ қўшма корхона фаолият юритмоқда — Президент
ASTANА. Кazinform – Президент Корея Республикаси Бош вазири билан учрашди, деб хабар беради Ақорда.
Қасим-Жомарт Тоқаев Хан Сон Сукни Корея Ҳукумати раҳбари этиб тайинлангани билан табриклади ва унга жуда масъулиятли ишида муваффақиятлар тилади.
– Бугунги кунда Қозоғистон-Корея муносабатлари барқарор ривожланмоқда. Стратегик шериклигимиз доирасида икки томон учун ҳам фойдали бўладиган кўплаб муҳим ташаббуслар амалга оширилмоқда. Сизнинг мамлакатингиз Қозоғистоннинг энг йирик ўнта савдо ва инвестиция шериклари қаторига киради. Қозоғистонда Корея капитали иштирокидаги 1000 дан ортиқ қўшма корхона фаолият юритмоқда. Аммо бизнинг олдимизда жуда кўп масъулиятли вазифалар турибди. Ишонаманки, Сиз билан биргаликда режаларимизни муваффақиятли амалга оширамиз, — деди Қозоғистон Президенти.
Давлат раҳбари Қозоғистонда қулай бизнес ва инвестиция муҳити яратилганини таъкидлади.
– Мамлакатимизда йирик Корея корпорациялари билан бир қаторда кичик ва ўрта бизнес вакиллари учун бизнес билан шуғулланиш учун қулай шароитлар яратилган. Қозоғистон ва Корея ҳукуматлари бу йўналишда зарур чораларни кўрмоқда. Хусусан, Савдо-иқтисодий, илмий-техникавий ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро комиссия, шунингдек, Бизнес кенгаши самарали ишламоқда. Бундан ташқари, зарур ҳуқуқий асос яратилди, - деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Президент Бош вазирга Қозоғистон-Корея тадбиркорларининг давра суҳбатида иштирок этгани учун миннатдорчилик билдирди.
Давлат раҳбари учрашув давомида имзоланадиган муҳим ҳужжатлар икки томонлама ҳамкорликни янада чуқурлаштиришига ишонч билдирди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Ли Чжэ Мён билан музокараларнинг аҳамиятига алоҳида эътибор қаратди. Ушбу учрашув икки томонлама муносабатлар тарихида янги босқичга йўл очади.
Бундан ташқари, Қасим-Жомарт Тоқаев ҳукуматлар ўртасидаги ҳамкорликнинг устувор йўналишларига тўхталди.
— Кун тартибида икки томонлама савдо айланмасини икки баравар ошириш вазифаси ҳам бор. Бунинг учун нафақат ҳажмни ошириш, балки савдо тузилмасини ўзгартириш ва юқори қўшимча қийматга эга товарлар турини кенгайтириш ҳам зарур. Шунинг учун, мен Қозоғистон ва Корея ўртасида 2027-2030 йилларга мўлжалланган савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликнинг кенг қамровли дастурини ишлаб чиқишни жуда долзарб деб биламан. Шунингдек, ишлаб чиқариш кооперацияси бўйича алоҳида йўл харитасини тайёрлашни, жумладан, маҳсулотларни маҳаллийлаштириш ва учинчи бозорларга экспорт қилиш бўйича истиқболли лойиҳаларни тайёрлашни муҳим деб биламан, — деди Президент.
Хулоса қилиб айтганда, Давлат раҳбари Қозоғистоннинг Корея билан ҳамкорликни ҳар томонлама мустаҳкамлашга содиқлигини тасдиқлади.
Бош вазир Хан Сон Сук Корея Республикаси ўзаро алоқаларни янада чуқурлаштиришдан манфаатдор эканлигини айтди.
– Жаноб Президент, Сиз билан учрашиш мен учун катта шараф. Сиз таъкидлаганингиздек, Қозоғистон Корея Республикасининг Марказий Осиёдаги йирик савдо ва инвестиция шериги ҳисобланади. Ушбу саммит доирасида икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорлик, айниқса иқтисодиёт ва энергетика транспорт занжирлари соҳаларида фаоллашади деб умид қиламан. Шунингдек, мен Кореянинг Алатау шаҳрини ривожлантиришда Қозоғистоннинг потенциал шерикларидан бири бўлишига ишонаман, — деди Корея Республикаси Ҳукумати раҳбари.
Бош вазирнинг сўзларига кўра, икки томонлама муносабатларга нафақат иқтисодий ташаббуслар, балки маданий-гуманитар алоқаларнинг фаоллашиши ва фуқаролар алмашинувининг кўпайиши ҳам алоҳида туртки бермоқда.
Учрашув давомида транспорт ва логистика, муҳим материаллар, машинасозлик, рақамлаштириш, сунъий интеллект ва тиббиётни ривожлантириш соҳаларида қўшма лойиҳаларни амалга ошириш режалари муҳокама қилинди.
Эслатиб ўтамиз, Алматида маҳаллий автомобиль эҳтиёт қисмлари ишлаб чиқариш корхонаси очилиши мумкин.