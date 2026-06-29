Қозоғистонда қиймати 1,4 млрд долларлик шамол электр станцияси қурилади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг жанубида қайта тикланувчи энергия манбалари соҳасидаги энг йирик инвестиция лойиҳаларидан бири амалга оширила бошланди.
Бугун Жамбил вилоятида қуввати 1 гигаватт (ГВт) бўлган шамол электр станцияси қурилишига расман старт берилди. Қиймати тахминан 1,4 миллиард АҚШ долларига тенг бўлган ушбу лойиҳа мамлакатнинг жанубий ҳудудларидаги электр энергияси танқислигини бартараф этишга қаратилган.
Қурилиш майдонига рамзий капсула қўйиш маросими телемост форматида ўтказилди.
Лойиҳанинг техник хусусияти шамол генерациясининг катта қувватли саноат энергия тўплаш тизими билан бирга ишлашидир. Электр станцияси дастлабки босқичданоқ қуввати 300 МВт, сиғими 600 МВт/соат бўлган замонавий энергия сақлаш тизими билан жиҳозланади. Бундай аккумуляторлар мавжудлиги қайта тикланувчи энергетиканинг асосий муаммосини ҳал қилиш имконини беради: об-ҳаво ўзгарганда ёки кечки энг юқори юклама пайтида ҳам электр станцияси энергияни ягона электр тармоғига барқарор ва ишончли узата олади.
Консорциум инвесторлари ва акциядорлари сифатида БААнинг тоза энергетика соҳасидаги етакчи компанияси Masdar (40%), W Solar тузилмаси (40%), шунингдек, «Самруқ-Қазна» таркибидаги «Qazaq Green Power» компанияси (18%) ва Қозоғистон инвестиция ривожлантириш жамғармаси — KIDF (2%) иштирок этмоқда.
Экологик самарадорлик нуқтаи назаридан ушбу электр станцияси атмосферага чиқариладиган карбонат ангидрид миқдорини йилига 2,5 миллион тоннага камайтириб, Қозоғистоннинг тасдиқланган давлат экологик кўрсаткичларига эришишига ёрдам беради.
Қурилиш майдонларини тайёрлаш ишлари режага мувофиқ бошланган. Шамол электр станциясини тўлиқ ҳажмда тижорат фойдаланишга топшириш 2029 йилнинг учинчи чорагига режалаштирилган.