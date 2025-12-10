Қозоғистонда қишлоқ хўжалиги машинасозлиги соҳасига йўналтирилган инвестициялар 1,7 бараварга ошди
ASTANА. Кazinform — Соҳага йўналтирилган инвестициялар 1,7 бараварга ошди ва 9,5 миллиард тенгега етди.
Қозоғистонда қишлоқ хўжалиги машинасозлиги соҳаси жадал ривожланмоқда.
2025 йил январь-октябрь ойларида соҳага инвестициялар ҳажми 1,7 бараварга ошиб, 9,5 миллиард тенгега етди. Бу ҳақда «QazIndustry» АЖ Машинасозлик соҳасини ривожлантириш дирекцияси хабар берди.
— Ўсиш кўрсаткичларига Шарқий Қозоғистон вилоятида йилига 500 та пуркагичли машина ишлаб чиқарадиган «Еrtis Bereke Oskemen» компанияси ва Жетису вилоятида йилига 960 та пуркагичли машина йиғадиган «Jetisu Agro Complex» лойиҳаларининг ишга туширилиши таъсир кўрсатди, — дейилади хабарда.
Ушбу икки лойиҳа бўйича умумий инвестиция ҳажми 8,1 миллиард тенгени ташкил этди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари 15 дан ортиқ давлатга экспорт қилинади.