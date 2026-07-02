Қозоғистонда қишлоқ хўжалиги кооперативлари сони бир йил ичида 9,6 фоизга ошди
ASTANA. Kazinform — 2025 йил охирида Қозоғистонда 4894 та қишлоқ хўжалиги кооперативи фаолият юритган. Бу 2024 йилга нисбатан 429 та кооперативга ёки 9,6 фоизга кўп.
Мамлакатнинг бир қатор ҳудудларида фаолият юритаётган қишлоқ хўжалиги кооперативлари сонининг ўсиши кузатилди. Энг юқори ўсиш суръатлари Улитау, Павлодар, Атирау ва Манғистау вилоятларида қайд этилди. Фаолият юритаётган кооперативларнинг энг кўп сони Туркистон вилоятида жойлашган. Вилоятда 994 та кооператив ўз фаолиятини амалга оширди, бу республикадаги уларнинг умумий сонининг 20% дан ортиғини ташкил этади.
Асосий фаолият турлари бўйича энг катта улуш - 1882 та кооператив чорвачилик соҳасида фаолият юритаётган қишлоқ хўжалиги кооперативларига тўғри келади. Бундан ташқари, аралаш қишлоқ хўжалигига ихтисослашган 1 554 та кооператив фаолият юритади.
2025 йилда қишлоқ хўжалиги кооперативлари томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулот ҳажми амалдаги нархларда 117,6 миллиард тенгени ташкил этди. Бу 2024 йилга нисбатан 40,2% га кўп. Сотилган маҳсулотнинг умумий ҳажми 22,2 баравар ошди.
Ўтган йилга нисбатан қишлоқ хўжалиги кооперативларининг айрим қишлоқ хўжалиги техникалари билан таъминланиш даражаси ҳам ошди. Хусусан, тракторлар сони 24,9% га, омочлар сони эса 11,1% га ошди.