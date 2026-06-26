Қозоғистонда кимлар психолог бўлиб ишлаши мумкинлиги ҳақида Аймағамбетов маълум қилди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон Республикаси Мажилиси депутати Асхат Аймағамбетов куни кеча Сенат томонидан маъқулланиб, Давлат раҳбари имзосига юборилган «Психологик фаолият тўғрисида»ги қонуннинг асосий қоидалари ҳақида маълум қилди.
Депутатнинг сўзларига кўра, ушбу қонун психологик ёрдам кўрсатиш соҳасида тартиб ўрнатиш ва фуқароларни виждонсиз маслаҳатчилардан ҳимоя қилишга хизмат қилади.
“Чуқур стресс ёки инқироз ҳолатидаги инсон ёрдам излайди. Instagram орқали чиройли расм ва шубҳали сертификатга эга навбатдаги «мутахассис»ни топади. Охирги пулини ҳам тўлайди, бироқ натижада аҳволи янада оғирлашади. Бундай сохта «экспертлар» минглаб одамлар ва бутун оилалар тақдирини издан чиқарди. Энг ачинарлиси, бунинг учун улар ҳеч қандай жавобгарликка тортилмасди, чунки бу соҳа умуман тартибга солинмаган эди. Энди бундай ҳолатларга чек қўйилади”, — деб ёзди Аймағамбетов ўзининг Telegram каналида.
Унинг таъкидлашича, энди «психолог» мақомидан фақатгина тегишли олий маълумотга эга ва ягона давлат реестрига киритилган мутахассислар фойдаланиши мумкин бўлади. Ҳар бир фуқаро махсус база орқали психолог ҳақидаги маълумотларни текшириши мумкин.
Шунингдек, тегишли малакага эга бўлмаган шахсларга рекламада ва касбий фаолиятида «психолог», «психо-консультант» ёки «психо-коуч» каби номлардан фойдаланиш тақиқланади.
Энди психологлар ижтимоий тармоқларда ўз маълумоти ва давлат реестридаги рўйхатдан ўтиш рақамини кўрсатиши шарт бўлади. Қонунда ёлғон реклама ва кафолатланган натижа ҳақидаги ваъдалар учун жавобгарлик ҳам назарда тутилган.
Депутатнинг айтишича, депрессия, психологик жароҳатлар ва хавотир бузилишлари бўйича психологик ёрдамни фақат малакали мутахассислар кўрсатиши мумкин бўлади.
Қонунда психологлар ва шифокорларнинг ваколатлари ҳам аниқ ажратилган. Психологлар ташхис қўйиш ёки дори-дармон билан даволашни тайинлаш ҳуқуқига эга эмас. Зарур ҳолларда улар мижозни психиатр шифокорга йўналтириши шарт.
Шунингдек, қонун махфийлик кафолатларини ҳам жорий этади. Мижознинг ёзма розилигисиз унинг ҳаёт тарихи ҳақида маълумотларни эълон қилиш, шунингдек консультацияларни фото, видео ёки аудио тарзда ёзиб олиш тақиқланади.
Аймағамбетов таъкидлаганидек, давлат руҳий саломатлик масалаларини жамият учун муҳим соҳа сифатида кўради ва бу соҳада аниқ касбий стандартлар ҳамда ҳуқуқий тартибга солишни таъминлашни мақсад қилган.