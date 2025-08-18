Қозоғистонда кичик ва ўрта бизнес субъектлари сони 2,1 миллиондан ошди
ASTANА. Кazinform — 2021 йилдан бошлаб Қозоғистонда тадбиркорлик фаолияти соҳасида янги тартибга солиш сиёсатини босқичма-босқич жорий этиш бўйича ишлар олиб борилмоқда. 2024 йил 6 апрелда “Тадбиркорлик фаолиятини юритиш тўғрисида”ги қонун қабул қилинди, унда давлат назорати такомиллаштирилди ва 10 мингдан ортиқ ортиқча талаблар бекор қилинди. Бу ҳақда Ҳукумат маълум қилди.
Бош прокуратура маълумотларига кўра, 2024 йилда тадбиркорлик фаолияти устидан назорат юкламаси 2019 йилга нисбатан 58 фоизга камайган. Бундан ташқари, 2024 йил 30 декабрда “Биржа савдоси ва тадбиркорлик тўғрисида”ги қонун билан инвесторларга нисбатан прокурор томонидан ҳар қандай чеклаш ва назорат тартибини қисқартириш бўйича назорат чораларини тасдиқлашни талаб қиладиган “прокурорлик фильтри” механизми жорий этилди.
Бундан ташқари, лицензиялашнинг қулайлиги ва прогнозлилиги ортади: 2025 йил охирига қадар тадбиркорлик субъектларига турли лицензиялар ва рухсатномалар олиш учун қўйиладиган малака талаблари қайта кўриб чиқилади, шунингдек, уларни олиш тартиблари ва муддатлари оптималлаштирилади.
— Бизнес бир қатор ҳисоботларни топширишдан озод этилди. Тадбиркорлик фаолиятининг 58 та йўналиши бўйича 381 та ахборот воситалари 49 фоизга оптималлаштирилди ва 37 фоизга автоматлаштирилди. Амалга оширилган чора-тадбирлар натижасида кичик ва ўрта бизнес субъектлари сони 2024 йилга нисбатан 4,7 фоизга ёки 96209 тага кўпайиб, 2125 минг 3 тани ташкил этди. Иқтисодиётда кичик ва ўрта бизнеснинг улуши ҳам 0,9 фоиз пунктга ошиб, 38,6 фоизни ташкил этди, — дейилади хабарда.
Кичик ва ўрта бизнес субъектлари томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулот ҳажми 18,7 триллион тенгени ташкил этиб, 11,4 фоизга ўсди. Президент топшириғига кўра, давлатнинг тадбиркорлик билан ўзаро муносабати назоратдан шерикликка ўтмоқда. 2025 йил 1 апрелда тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш учун махсус ишлаб чиқилган замонавий рақамли ёрдамчи eGov Business янгиланди.
Ушбу илова мобил алоқа воситаларидан фойдаланган ҳолда кичик ва ўрта бизнес субъектларига давлат хизматларини кўрсатиш, давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чоралари ва “Электрон ҳукумат” хизматларини кўрсатиш жараёнларини автоматлаштириш учун мўлжалланган. Янги хизматлар қаторида корхоналарни рўйхатдан ўтказиш, солиқ тақвими, электрон маълумотномалар олиш, ҳужжатларни рақамли имзолаш каби хизматлар мавжуд.