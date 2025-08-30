OZ
    Қозоғистонда келгуси йилда энг кам иш ҳақи 85 минг тенгени ташкил қилади

    ASTANА. Кazinform — ҚР Молия вазирлиги 2026-2028 йилларга мўлжалланган бюджет лойиҳасини муҳокамага киритди.

    энг кам иш ҳақи
    Фото: freepik.com

    Ҳужжатда 2026 йил 1 январдан бошлаб молиявий ҳисобнинг асосий кўрсаткичлари қандай бўлиши кўрсатилган.

    Хусусан:

    1) энг кам иш ҳақи — 85 минг тенге;

    2) давлат базавий пенсия тўловининг энг кам миқдори — 35 596 тенге;

    3) пенсиянинг энг кам миқдори — 69 049 тенге;

    4) ойлик ҳисоб-китоб кўрсаткичи(БҲМ маъносида) — 4325 тенге;

    5) асосий ижтимоий тўловлар миқдорини ҳисоблаш учун зарур бўлган энг кам яшаш даражаси 50 851 тенге этиб белгиланди.

    Эслатиб ўтамиз, ЯИМ, инфляция, миллий жамғарма, бюджет: Ҳукуматнинг 2026-2028 йилларга мўлжалланган иқтисодий прогнози эълон қилинди.

