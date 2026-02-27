Қозоғистонда қарийб 7 миллион бола яшайди
ASTANА. Кazinform — Таълим-маориф вазирлигининг кенгайтирилган ҳайъат йиғилишида болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги давлат сиёсатини амалга оширишга алоҳида эътибор қаратилди.
Давлат раҳбарининг топшириғи билан илк бор 2026-2030 йилларга мўлжалланган "Қозоғистон болалари" концепцияси ишлаб чиқилган. Ҳужжат болалик муаммоларига ягона ёндашувни шакллантиради ва мавжуд чора-тадбирлар ва дастурларни ягона тизимга бирлаштиради.
— Концепциянинг асосий мақсади ҳар бир боланинг таълим, соғлиқни сақлаш, ижтимоий ҳимоя ва оилада тарбия олиш ҳуқуқларини таъминлайдиган тизимли ва мувофиқлаштирилган ёндашувни шакллантиришдир. Ушбу мақсадга эришиш учун ҳужжат болалар хавфсизлигини мустаҳкамлаш, психологик ва ижтимоий қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш, шунингдек, идоралараро мувофиқлаштиришни кучайтиришга қаратилган. Қозоғистон болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича мақсадли миллий стратегияга эга бўлган саноқли мамлакатлардан биридир, — деди ҚР Таълим-маориф вазири Жулдиз Сулейменова.
Бугунги кунда мамлакатда 6 902 492 бола яшайди, бу аҳолининг учдан бир қисмини ташкил этади. Сўнгги 10 йил ичида болалар сони қарийб 1,5 миллионга кўпайди. Бу инфратузилма ва қўллаб-қувватлаш тизимини янада мустаҳкамлашни талаб қилади.
Давлат раҳбарининг топшириқларини амалга ошириш доирасида болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни кучайтиришга ва зўравонликка нол тоқатлилик тамойилини жорий этишга қаратилган 10 та қонун қабул қилинди. 2025 йилда қонунчиликка болалар ҳуқуқларини бузганлик учун маъмурий жавобгарликни белгиловчи қўшимча ўзгартиришлар киритилди. 237 мингдан ортиқ болага психологик, тиббий ва педагогик ёрдам кўрсатилмоқда, улардан қарийб 17 минг бола уйда таълим олади. Таълим ташкилотларида 3,8 минг ўқитувчи ёрдамчиси ва 10 мингдан ортиқ махсус ўқитувчи ишлайди.
Болаларнинг овқатланиши ва санитария хавфсизлигига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Мактаб овқатланишининг янги стандарти жорий этилди, маҳсулот сифати ва санитария талабларига риоя қилиниши устидан назорат кучайтирилди. Мактабгача таълим соҳасида "Пул болага берилади" тамойили асосида ваучер молиялаштириш жорий этилди. Ушбу механизм навбатни икки баравар қисқартириш ва 21 миллиард тенгедан ортиқ маблағни тежаш имконини берди.
Мамлакатда 11 900 та болалар боғчаси мавжуд бўлиб, уларда қарийб 1 миллион бола тарбияланади ва 163 мингдан ортиқ бола мактабгача таълим синфларида таҳсил олмоқда.
"Қозоғистон болалари" концепциясини амалга ошириш болалар сиёсатини тизимли ривожлантириш ва ҳар бир бола учун тенг имкониятлар яратишга қаратилган.
