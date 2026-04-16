    10:21, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Қозоғистонда қанча кўп қаватли уй бор

    ASTANA. Kazinform — Мамлакатда 60 мингга яқин кўп қаватли уй мавжуд, деб хабар беради Саноат ва қурилиш вазирлиги матбуот хизмати.

    Как изменилась стоимость квартир в Казахстане в марте
    Мутахассислар маълумотига кўра, уларнинг техник ҳолатининг таҳлили натижалари қилиш уй-жой фондининг бир қисмини тизимли равишда янгилаш ва таъмирлаш зарурлигини кўрсатади.

    “Хусусан, кўп қаватли уйларнинг 67 фоизи қониқарли ҳолатда деб баҳоланяпти. Шу билан бирга, қолган уй-жой фонди қўшимча янгилаш ва капитал таъмирлашга муҳтож”, — дейилади хабарда. 

    Вазирлик таъкидлаганидек, амалга оширилаётган давлат сиёсати мавжуд уй-жойларни янгилаш, аҳолининг хавфсизлигини таъминлаш ва қулай шаҳар муҳитини яратишга қаратилган. Бу чоралар, ўз навбатида, фуқароларнинг ҳаёт сифатини яхшилайди.

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
