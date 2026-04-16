Қозоғистонда қанча кўп қаватли уй бор
ASTANA. Kazinform — Мамлакатда 60 мингга яқин кўп қаватли уй мавжуд, деб хабар беради Саноат ва қурилиш вазирлиги матбуот хизмати.
Мутахассислар маълумотига кўра, уларнинг техник ҳолатининг таҳлили натижалари қилиш уй-жой фондининг бир қисмини тизимли равишда янгилаш ва таъмирлаш зарурлигини кўрсатади.
“Хусусан, кўп қаватли уйларнинг 67 фоизи қониқарли ҳолатда деб баҳоланяпти. Шу билан бирга, қолган уй-жой фонди қўшимча янгилаш ва капитал таъмирлашга муҳтож”, — дейилади хабарда.
Вазирлик таъкидлаганидек, амалга оширилаётган давлат сиёсати мавжуд уй-жойларни янгилаш, аҳолининг хавфсизлигини таъминлаш ва қулай шаҳар муҳитини яратишга қаратилган. Бу чоралар, ўз навбатида, фуқароларнинг ҳаёт сифатини яхшилайди.