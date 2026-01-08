Қозоғистонда қанча коллеж бор
ASTANA. Kazinform – 2025-2026 ўқув йили бошига келиб, Қозоғистонда 559 та коллеж фаолият юритган.
Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, коллежларнинг аксарияти Алматида - 79 та, ундан кейин Туркистон ва Қарағанди вилоятларида мос равишда 38 та ва 37 та коллеж мавжуд.
Ўқув йили бошида коллежлардаги талабалар сони 355,2 минг кишини ташкил этди, улардан 150,8 минг нафари аёллардир.
Коллежларда таҳсил олаётган талабаларнинг энг кўп сони Алматида - 76 минг киши, ундан кейин Чимкентда - 40,1 минг ва Туркистон вилоятида - 30 минг киши.
Бу ўқув йилида коллежларга биринчи курсга 133,9 минг киши кирди. Уларнинг аксарияти муҳандислик, қайта ишлаш ва қурилиш технологиялари соҳасидаги мутахассисликларни танлади - 51,2 минг киши. Улардан 9,5 минг нафари автомобилларни таъмирлаш, 5 минг нафари пайвандлаш ва 4,3 минг нафари тикувчилик мутахассислигига кирди.
Кейин турли хизмат кўрсатиш мутахассисликларига энг кўп абитуриентлар қизиқди - 22,4 минг киши, шундан энг кўп талабалар овқатланиш мутахассислигини танладилар - 12,7 минг киши.
Коллеж талабалари орасида Ўзбекистон ва Россиядан келганлар кўп, мос равишда 1,2 минг ва 1 минг киши.