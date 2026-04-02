Қозоғистонда қанча фойдали қазилма захираси бор
ASTANA. Kazinform – Қозоғистоннинг бутун ҳудуди Ғарбий Австралия тизими бўйлаб геологик қидирув ишлари учун очиқ. Бу ҳақда Саноат ва қурилиш вазири ўринбосари Ирон Шархан пойтахтда бўлиб ўтган GEOSCIENCE & EXPLORATION CENTRAL ASIA 2026 халқаро геологик форумида маълум қилди.
“Биз 2018 йилдан бери геология ва ер ости бойликларидан фойдаланиш соҳасида фаол ислоҳотларни амалга ошириб келмоқдамиз. Бу йўналишда сезиларли ютуқларга эришилди. Ҳозир геологик қидирувга хусусий инвестициялар бир неча баробар ошганини кўряпмиз. Аниқ рақамлар билан айтсак, бугунги кунда мамлакатимизда тахминан 3 мингта ер қаъри ресурсларидан фойдаланувчи субъект мавжуд, улар асосан илгари қидирув ишлари олиб борилмаган ҳудудларда фаолият юритмоқда”, — деди вазири ўринбосари.
Унинг сўзларига кўра, ислоҳотнинг дастлабки натижалари геологик қидирувга инвестицияларнинг 2,5 баравар ошганини кўрсатди – 2019-2024 йилларда бу кўрсаткич 1 миллиард АҚШ долларини ташкил этди.
Саноат вазирлиги маълумотларига кўра, ҳозирда Қозоғистоннинг минерал-хом ашё базасида тахминан 10 мингта кон мавжуд, жумладан: 1009 таси қаттиқ минераллар, 359 таси углеводородлар, 3700 таси кенг тарқалган минераллар ва 4931 таси ер ости сувлари.
Асосий минерал захираларига келсак, мамлакатда 2,3 минг тонна олтин, 4,3 миллиард тонна нефть, 3,8 триллион кубометр газ, 33,5 миллиард тонна кўмир ва 26,7 миллиард тонна темир мавжуд.
2025 йилда олиб борилган геологик қидирув ишлари натижасида захиралар қайта кўриб чиқилди ва 17 та кон биринчи марта давлат рўйхатидан ўтказилди. Энг йирик конлар қаторига Кўкжон, Олтиншоқи ва Самембет киради.
Шундай қилиб, захиралар ҳажми ошди ва олтин 136 тоннага, кумуш 152 тоннага, мис 75 минг тоннага ва фосфорит 1,3 миллион тоннага ошди.
Ҳозирда қаттиқ минералларни қидириш учун 3 мингга яқин лицензия берилган. Бундан ташқари, Cove Capital (АҚШ), Rio Tinto (Австралия), Teck (Канада), Fortescue (Австралия), Barrick Gold (Канада), First Quantum (Канада), Ivanhoe (Канада) каби хорижий кончилик компаниялари ҳам жалб қилинган.