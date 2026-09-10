Қозоғистонда камерал назоратни ўтказиш қоидалари ўзгарди
ASTANА. Кazinform — Молия вазири вазифасини бажарувчининг 2026 йил 2 сентябрдаги буйруғи билан камерал назоратни ўтказиш қоидаларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.
Янги талабга кўра, давлат аудити объекти билдиришномани 10 иш куни ичида бажариши шарт. Ушбу муддат билдиришнома топширилган ёки веб-портал ва (ёки) рақамли тизимлар орқали олинган кундан кейинги кундан ҳисобланади.
Агар давлат аудити объекти камерал назорат натижасида аниқланган қоидабузарликларни билдиришнома топширилган кундан кейинги кундан бошлаб 10 иш куни ичида мустақил равишда бартараф этса, мансабдор шахс маъмурий жавобгарликка тортилмайди.
Котировкаларни сўраш усули билан амалга ошириладиган давлат харидларининг камерал назорати уч иш куни ичида амалга оширилади. Ушбу муддат ушбу усул билан амалга ошириладиган давлат харидлари ҳақидаги маълумотлар веб-порталда жойлаштирилган кундан бошлаб ҳисобланади.
Шунингдек, қоидалар давлат харидлари шартномаларига тузилган қўшимча шартномаларни камерал назорат қилиш бўйича янги параграф билан тўлдирилди. Бундай назорат қўшимча келишув лойиҳаси етказиб берувчига (пудратчига) имзолаш учун тақдим этилган кундан бошлаб уч иш куни ичида амалга оширилади.
Буйруқ 2026 йил 19 сентябрдан кучга киради.