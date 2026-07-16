Қозоғистонда ижтимоий тадбиркорлар сони 1776 тага етди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонда ижтимоий тадбиркорлар сони ортиб бормоқда. 2026 йилнинг II чорагида Ижтимоий тадбиркорлик субъектларининг ягона реестрида 1776 та тадбиркор рўйхатдан ўтган. I чорак билан таққослаганда, реестрдаги субъектлар сони 11,2 фоизга ошди.
Миллий иқтисодиёт вазирлиги Ижтимоий тадбиркорлик субъектларининг ягона реестрини шакллантириб, уни ҳар чоракда янгилаб боради. Реестрга киритилиш тадбиркорларга қонунчиликда назарда тутилган давлат қўллаб-қувватлаш чораларидан фойдаланиш ҳамда ижтимоий аҳамиятга эга вазифаларни ҳал этишга қаратилган лойиҳаларни ривожлантириш имконини беради.
Ижтимоий тадбиркорлик нафақат тадбиркорлик фаолиятини юритиш, балки жамиятга манфаат келтирадиган бизнесни ҳам қамраб олади. Бундай тадбиркорлик ногиронлиги бўлган шахслар ва аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламлари вакилларини иш билан таъминлайди, ижтимоий аҳамиятга эга хизматлар кўрсатади ёки долзарб ижтимоий муаммоларни ҳал этишга қаратилган лойиҳаларни амалга оширади.
Реестр тадбиркорларнинг аризаларини кўриб чиқиб, уларнинг белгиланган мезонларга мувофиқлигини баҳолайдиган маҳаллий ижро этувчи органлар ҳузуридаги махсус комиссия қарори асосида шакллантирилади.
Эслатиб ўтамиз, мамлакатда аёллар тадбиркорлигини баҳолайдиган Gender Index платформасини ишлаб чиқиш режалаштирилмоқда.